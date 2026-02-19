IT-Wallet, in arrivo la tessera elettorale. Assoutenti: bene l’evoluzione del portafoglio digitale

L’IT-Wallet è predisposto ad accogliere progressivamente nuovi contenuti digitali, tra cui la tessera elettorale. Assoutenti accoglie positivamente l’evoluzione del portafoglio digitale

Assoutenti esprime apprezzamento per l’evoluzione dell’IT-Wallet: dopo la patente di guida, ora anche la tessera elettorale entra nel portafoglio digitale, “segnando un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi pubblici”, sottolinea l’associazione.

Per Assoutenti “si tratta di un percorso importante che rafforza la semplificazione amministrativa e la conservazione sicura dei documenti personali, garantendone validità e fruibilità attraverso strumenti digitali affidabili”.

IT-Wallet, 17,3 milioni i documenti caricati

Secondo quanto si apprende dal Dipartimento per la trasformazione digitale, “la funzionalità “Documenti su IO”, che consente di aggiungere i documenti nella sezione “Portafoglio” dell’app, continua a registrare una crescita costante”. Gli italiani hanno attivato IT-Wallet nell’app IO oltre 10 milioni di volte e, ad oggi, sono 17,3 milioni i documenti complessivamente caricati.

In particolare, patente di guida e Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia hanno raggiunto 8,5 milioni di attivazioni ciascuna; alla Carta Europea della Disabilità sono associate le restanti 200.000 attivazioni.

Assoutenti auspica, inoltre, una ulteriore evoluzione della Carta d’Identità Elettronica (CIE), quale strumento centrale dello Stato al servizio dei cittadini, anche in prospettiva di una definitiva sostituzione dello SPID: “guardando al futuro – afferma l’associazione – riteniamo che la CIE possa costituire la base tecnologica per lo sviluppo del voto elettronico, su richiesta dei cittadini, rafforzando partecipazione democratica e accessibilità”.

“Proporremo al Sottosegretario Alessio Butti di illustrare questi vantaggi attuali e le prospettive future nell’ambito del CNCU, affinché si apra un confronto strutturato con le associazioni dei consumatori su un tema strategico per il Paese”, conclude il presidente Gabriele Melluso.