SANA Food 2026, torna il salone internazionale del bio e del naturale

Dal 22 al 24 febbraio torna a Bologna SANA Food, la fiera dedicata all’Horeca, al risto-retail alle specialità artigianali e gourmet, che intende valorizzare una cultura alimentare sana e sostenibile e offrire al visitatore specializzato tutti gli strumenti per intercettare la domanda di un consumatore sempre più consapevole.

A SANA Food saranno presenti referenze biologiche, biodinamiche, veg e certificate DOP, IGP, STG e funzionali, oltre a produzioni agricole solidali e sostenibili, nate da percorsi di reinserimento sociale o da terreni confiscati alla criminalità.

SANA Food 2026, gli eventi principali

Tra i momenti più attesi della Fiera, gli Stati Generali del Biologico di Rivoluzione Bio (7a edizione), in programma lunedì 23 febbraio. Promosso da BolognaFiere e realizzato in collaborazione con FederBio e AssoBio, con la cura scientifica di Nomisma e il supporto di ICE-Agenzia, questo appuntamento riunisce istituzioni, imprese, esperti e stakeholder in un confronto qualificato sul presente e sul futuro del biologico.

Durante Rivoluzione Bio, saranno illustrati in anteprima i dati dell’Osservatorio SANA 2026 sui consumi bio nel canale Horeca e sulle esportazioni del biologico italiano.

Mentre le iniziative speciali e gli eventi della manifestazione ruoteranno intorno all’area OoH Lab!, che proporrà degustazioni, incontri e masterclass per il canale Horeca, e alla Lab Academy, che ospiterà workshop, seminari e convegni.

SANA Food 2026 inaugura, inoltre, la collaborazione con l’Associazione Italiana Cuochi (AIC), con l’obiettivo di promuovere la cultura gastronomica italiana e sostenere lo sviluppo del settore Horeca. Nell’area OoH Lab!, gli chef di AIC proporranno nove masterclass per rispondere a una duplice esigenza del professionista Horeca: da un lato, approfondire la conoscenza di alcuni piatti tradizionali, per poterli inserire nei propri menù; dall’altro lato, affinare le tecniche di preparazione. Un ulteriore approfondimento a cura di AIC verterà sulla cucina gluten free.

Iniziative solidali

Al termine della manifestazione, i prodotti alimentari che gli espositori avranno scelto di non ritirare saranno devoluti alla Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna ETS, presso lo stand della Fondazione al Padiglione 18 (E58-F57). Un’iniziativa che traduce in gesto concreto il legame tra SANA Food, il territorio e le persone.

Banco Alimentare Emilia Romagna da 35 anni recupera alimenti in eccedenza e li distribuisce a una rete di organizzazioni partner territoriali: attualmente si tratta di 720 enti convenzionati, tramite i quali vengono raggiunte 130.000 persone in difficoltà.