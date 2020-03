Covid has no border. Il Covid non ha confini. Ma molti Stati europei sembra non lo abbiano ancora compreso pienamente, al contrario dei tanti italiani che vivono all’estero per lavoro o studio e guardano con preoccupazione a ciò che sta avvenendo nel nostro Paese.

Italiani all’estero, preoccupazioni e nessuna misura di contenimento

A preoccupare gli italiani che vivono oltre i confini nazionali in questo momento è soprattutto la lentezza dell’azione e la poca incisività delle misure intraprese. Perciò si continua a salire su mezzi pubblici affollati, si va a lavoro, in ospedale o in azienda, si continuano a frequentare le lezioni del master o del corso universitario e la sera si servono tavoli in affollati pub e locali per arrotondare.

Il tutto senza il benchè minimo rispetto della distanza di sicurezza, naturalmente. Ma gli italiani all’estero hanno consapevolezza dell’emergenza e sono preoccupati.

Tornare a casa non è facile

Tra le misure di “contenimento” adottate fin da subito da molti paesi europei c’è quella di bloccare o limitare il traffico aereo da e per l’Italia con il risultato che attualmente moltissimi connazionali che si trovavano all’estero per una trasferta momentanea, per uno scambio culturale di studio o per turismo non possono avere la possibilità di ritornare nel proprio Paese.

Emblematico il caso di turisti e studenti che al momento si trovano in Portogallo e che da giorni cercano di capire come fare a rimpatriare, visto che tutte le compagnie che volano verso l’Italia (Easy Jet, Ryanair, Tap Air) hanno chiuso i collegamenti. Rivolgersi agli uffici dell’Ambasciata italiana non ha prodotto risultati confortanti: il consiglio ricevuto è stato quello di trovare un volo per un paese vicino all’Italia (ad esempio la Francia) e poi proseguire il viaggio in treno. Il tutto a proprie spese, naturalmente.

Traffico aereo chiuso e voli cancellati

Oltre al Portogallo hanno interrotto i collegamenti aerei con il nostro Paese anche Danimarca, Grecia, Austria, Albania, Marocco, Tunisia, Giappone, Malta, Turchia, Canada, Spagna.

Stesse misure adottate da Romania, Iran, Israele, Kuwait, Georgia e Polonia. La Repubblica Ceca e il Kosovo hanno bloccato i collegamenti aerei con Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, almeno fino al 18 marzo.

Decisioni simili sono state prese anche da singole compagnie: British Airways, Ryanair (voli cancellati fino al 9 aprile), EasyJet, Wizz Air a Air France, che sospende tutti i voli da e per l’Italia dal 14 marzo al 3 aprile. Anche Air Canada ha deciso di sospendere fino al primo maggio tutti i voli da e per l’Italia.

Spostamenti nazionali

Vale comunque la pena di ribadire che date le disposizioni date dal Decreto #iorestoacasa, fino al 3 aprile gli italiani potranno viaggiare sul territorio nazionale solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità personali, motivi di salute o rientrare al proprio domicilio/residenza. Si invita quindi a valutare un rinvio o un annullamento e, infine, capire se si ha diritto a un risarcimento/rimborso.