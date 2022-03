Nasce SARKNOS, l’associazione di pazienti affetti da sarcomi. Sabato 26 marzo, alle ore 10:00, presso l’aula magna Trapezio dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, si terrà l’evento di presentazione, con la partecipazione di personalità del mondo medico – scientifico, accademico, istituzionale ed artistico (qui il programma dettagliato).

SarkNos, pazienti e medici insieme per creare una rete di contatto

L’Associazione SarkNos (Associazione Pazienti con sarcoma dei tessuti molli) nasce dall’iniziativa del Dott. Sergio Valeri, coordinatore dell’Ambulatorio Integrato Sarcomi e referente per la Chirurgia dei Sarcomi presso il Policlinico Universitario Campus Bio Medico di Roma, con un gruppo di pazienti e medici, spinti dal desiderio di voler creare una rete di contatto, sostegno ed unione per quanti sono affetti da questa rara forma di tumore e per i loro familiari.

Il percorso di diagnosi e cura della persona affetta da sarcoma dei tessuti molli, infatti, è spesso lungo, complesso ed impegnativo sia dal punto di vista fisico che emotivo. Obiettivo di Sarknos, dunque, è quello di avvicinare le persone accomunate dall’aver affrontato le difficoltà nel fronteggiare una patologia rara come quella del sarcoma, e che vogliano mettere il loro vissuto e la loro esperienza al servizio della comunità e degli altri pazienti.

Le attività dell’associazione

L’associazione organizzerà eventi di divulgazione ed informazione aperti a tutti, stimolerà l’incontro ed il confronto tra pazienti, familiari e personale sanitario, promuovendo la socialità, per far nascere idee e stimoli dalle esperienze comuni, abbattendo le barriere dell’isolamento e della paura.

Intende, inoltre, sensibilizzare i professionisti sanitari presenti sul territorio in merito all’importanza di un corretto percorso diagnostico e terapeutico, diffondendo la conoscenza e la cultura del centro di riferimento, contribuendo a centralizzare le persone con una nuova diagnosi di sarcoma dei tessuti molli, con l’obiettivo di superare gli ostacoli all’accesso al miglior trattamento possibile.

