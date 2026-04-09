Noi&UniCredit, le iniziative con MDC

Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione Noi&UniCredit, nei giorni scorsi, sono state condivise con le persone di Movimento Difesa del Cittadino (MDC) le iniziative UniCredit finalizzate a supportare la transizione energetica nel mercato immobiliare .

Nel corso del webinar è stata inoltre presentata la convenzione fra MDC e la Banca che prevede prodotti bancari, quali ad esempio mutui e prestiti personali, proposti a condizioni riservate ai dipendenti e agli iscritti dell’associazione.

È inoltre prevista la possibilità di usufruire a prezzi scontati di una lista di servizi immobiliari quali ad es.:

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redazione APE

Per maggiori informazioni vi potete rivolgere a MDC Nazionale, scrivendo all’indirizzo info@mdc.it