Nuove tecnologie, Adiconsum “fan partner” della Fiera “Maker Faire Rome”

La presenza di Adiconsum al “Maker Faire Rome” di quest’anno è legata al progetto “DICO Sì– Diritti Consapevolezza Opportunità Strumenti Inclusione”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che impegna l’associazione proprio nell’educazione al digitale e alle nuove tecnologie.

Adiconsum è da sempre impegnata nell’educazione all’uso responsabile e consapevole della tecnologia, convinta che, gestita in modo corretto, possa offrire indubbi vantaggi ai consumatori, in tema di risparmio sia di tempo che di denaro, e come valido strumento per l’attuazione della transizione ecologica. Questo è il motivo per cui Adiconsum ha deciso di diventare “fan partner” della Fiera e far conoscere ai cittadini-consumatori il progetto “DICO Sì”.

Adiconsum alla Fiera “Maker Faire Rome”

Numerose sono le iniziative che attendono i visitatori dello stand Adiconsum a “Maker Faire Rome”:

il quiz sull’intelligenza artificiale “Sai che brAIn sei?” (25-27 ottobre 2024, ore 10.00-19.00)

Appuntamento, quindi, dal 25 al 27 ottobre al Gazometro Ostiense, ore 10-19, Via del Commercio 9/11 (Roma).

