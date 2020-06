Pelle in estate, i consigli per prendersi cura della propria bellezza

Il lockdown che ha ci ha costretto a casa durante la primavera ci ha privato, tra le altre cose, anche della possibilità di preparare la nostra pelle al sole dell’estate.

Se non si segue una corretta esposizione al sole, quali sono le principali problematiche cutanee che possono insorgere in questo periodo?

I danni acuti sono quelli che si sviluppano nel corso dell’esposizione stagionale ai raggi del sole, mentre quelli cronici sono la conseguenza di un’esposizione ai raggi UV nel corso degli anni.

I danni acuti più comuni sono gli eritemi solari, dovuti ad un’inappropriata esposizione al sole senza creme adeguate con filtri opportuni. Tra i danni cronici invece troviamo diversi tipi inestetismi come le classiche macchie solari e la formazione delle rughe.

” Tali problematiche cutanee- spiega il Prof. Paolo Bonan, Medico Chirurgo specializzato in Dermatologia e Venereologia e responsabile dell’Unità di Dermatologia e Dermochirurgia presso la clinica Villa Donatello di Firenze -si presentano in quanto i raggi UV agiscono sui mitocondri , responsabili della respirazione cellulare, presenti nelle cellule e sul DNA del nucleo, causando alterazioni che determinano la perdita di elasticità della pelle, una minore tonicità e atrofia cutanea.

Durante l’estate, gli esperti concordano sul fatto che occorra fare attenzione all’esposizione solare. Questo perché il sole causa la degenerazione dell’elastina e del collagene, le due proteine che danno sostegno ed elasticità alla pelle. Sono diversi i trattamenti di medicina estetica richiesti alla fine del periodo estivo.

Non a caso, i trattamenti di medicina estetica più richiesti a partire dai mesi di settembre e ottobre, sono sicuramente quelli che favoriscono il miglioramento delle rughe e delle macchie che possono insorgere durante l’esposizione solare.

“Per coloro che vogliono raggiungere risultati anche a ridosso dell’estate, con tempi di recupero minimi- afferma la dott.ssa Rastelli, medico estetico che opera presso diversi centri ambulatori in Emilia Romagna- “si consiglia il trattamento RedTouch. Rispetto ad altri laser, non crea delle lesioni a livello cutaneo e con un tempo di recupero pressochè assente è possibile migliorare le linee sottili, la texture della pelle e le macchie da crono e fotoinvecchiamento.” Spiega la dott.ssa Rastelli. “L’elevata tollerabilità, gli ottimi risultati e il ridotto downtime, ovvero i tempi di recupero brevi (in questo caso vicini allo zero), rendono questo trattamento molto apprezzato dai miei pazienti.”