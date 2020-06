I programmi fedeltà tornano di moda

Oggi i programmi fedeltà stanno tornando alla ribalta: un valido metodo per fidelizzare la propria clientela. Quali sono i più interessanti e come approfittarne al meglio

In passato erano moltissime le aziende che proponevano programmi fedeltà, di vario genere. Si andava dai classici punti fisici, disponibili sulle confezioni di uno specifico prodotto, fino alle carte fedeltà, che consentivano di accumulare punti virtuali con ogni spesa effettuata in uno specifico punto vendita. Oggi i programmi fedeltà stanno tornando alla ribalta, si tratta infatti di un valido metodo per fidelizzare la propria clientela. Cerchiamo ora di capire quali sono i più interessanti e come approfittarne al meglio.

Le carte fedeltà multipartner

Tra le varie opportunità di certo le più interessanti sono quelle che riguardano le carte che è possibile usare in diversi punti vendita, riuniti anche in modo diciamo trasversale. Un esempio concreto è il programma fedeltà PAYBACK; quest’ultimo offre la possibilità di accumulare punti ad ogni acquisto effettuato presso i punti vendita dei Partner aderenti, sia online sia di tipo tradizionale.

In pratica non è necessario andare in un singolo negozio o supermercato per approfittare degli sconti e accumulare punti, perché sono vari i brand che vi aderiscono. Anche chi ha abitudini bizzarre, ama negozi molto particolari o preferisce recarsi in diversi punti vendita per fare la spesa potrà così ottenete molti punti, accumulandoli quasi per ogni acquisto che effettua nel corso di una comune settimana.

Cosa si ottiene con i punti

Il modo più usuale di consumare i punti accumulati riguarda la possibilità di convertili in premi, scelti all’interno di un ampio catalogo. Questo tipo di opportunità è offerta sia dai programmi fedeltà tradizionali, quelli di un singolo negozio o brand, sia dai programmi multipartner come PAYBACK, che coinvolgono vari brand e punti vendita. Più è ampio e vario il catalogo punti e maggiore sarà l’utilità di aderire al programma. In alcuni casi è possibile accedere anche a sconti e opportunità esclusive, ad esempio convertire i punti in miglia per i viaggi aerei. Oppure acquistando gift card di vario genere, che permettono di comprare prodotti e servizi dai partner del singolo programma.

Scegliere il programma migliore

Indipendentemente dalle preferenze per gli acquisti, chiunque può giovarsi in maniera gratuita di un programma di questo genere. A patto di trovare quello che meglio corrisponde alle proprie esigenze personali. Solitamente tutti hanno l’abitudine di fare acquisti in uno specifico punto vendita, capita spesso quando si tratta di supermercati, ma anche per i negozi online o i punti vendita che si occupano di abbigliamento o alimentari. Informarsi accuratamente sui programmi fedeltà disponibili permette di trovare sicuramente quello perfetto, che consente di accumulare punti senza troppo modificare le abitudini della singola famiglia.

Approfittare delle opportunità migliori

Alcuni programmi fedeltà inoltre offrono l’opportunità di accumulare punti più velocemente. Ad esempio moltiplicando per 3 o per 5 i punti ottenuti su un singolo acquisto presso un punto vendita. Oppure usufruendo di sconti maggiori in precisi periodi dell’anno. Non serve essere degli accaniti appassionati di shopping per verificare questo genere di opzioni, basta semplicemente informarsi un poco prima di uscire a fare la spesa.