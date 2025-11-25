Premio Dona, domani l’appuntamento con “UNConventional”

Conto alla rovescia per il premio Dona 2025, dedicato quest’anno a “UNConventional: come avere successo fuori dagli schemi“. L’appuntamento celebra personalità che hanno saputo innovare il rapporto tra imprese e consumatori con visioni autentiche e rivoluzionarie: Nico Acampora, fondatore di PizzAut, per la sezione personalità, il giornalista Giampaolo Colletti per la sezione stampa, e due brillanti studentesse per il premio tesi di laurea.

È quanto rende noto l’Unione Nazionale Consumatori (UNC), promotrice dell’evento consumeristico, che è giunto alla sua diciannovesima edizione e che si terrà domani 26 novembre, alle ore 9.00 all’Acquario Romano di Roma. (Qui il programma). Quest’anno il Premio assume un significato ancora più speciale: celebrare i 70 anni dell’Unione Nazionale Consumatori, fondata nel 1955 da Vincenzo Dona.

Fra i premiati c’è Nico Acampora, che riceve il riconoscimento nella sezione “Personalità” per “aver saputo trasformare la fragilità in forza, offrendo a tante persone autistiche la possibilità di sentirsi parte di una comunità accogliente e solidale. Con PizzAut ha creato un modello di inclusione che dimostra come il successo possa nascere dall’ascolto autentico dei bisogni delle persone”. La cerimonia di premiazione si terrà domani all’Acquario Romano di Roma durante una mattinata di lavori che vedrà la partecipazione di importanti speaker del mondo dell’innovazione, della cultura e dell’imprenditoria.