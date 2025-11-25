Fake shop e Black Friday: un rischio concreto nei periodi di sconto

Black Friday, Cyber Monday e settimane di sconti offrono grandi opportunità, ma aumentano anche i rischi per i consumatori: truffe online, tecniche manipolative e acquisti poco sostenibili. Ecco come riconoscerli e difendersi.

L’esplosione delle promozioni online coincide con un aumento dei fake shop, siti che imitano e-commerce affidabili e che sfruttano la fretta degli utenti per incassare pagamenti senza spedire nulla o inviando prodotti diversi da quelli pubblicizzati.

Secondo una ricerca della federazione tedesca delle associazioni dei consumatori, quasi un acquirente su otto ha avuto esperienze con negozi falsi negli ultimi due anni, e metà dei siti fraudolenti analizzati investe in pubblicità su piattaforme come Google o Meta.

Per proteggersi è essenziale adottare alcune semplici cautele: preferire siti ufficiali o rivenditori noti, evitando link sospetti diffusi tramite social; controllare con attenzione i recapiti e l’identità del venditore; leggere recensioni esterne e verificare eventuali segnalazioni di frodi; utilizzare metodi di pagamento sicuri e tracciabili, come carte di credito o servizi che permettono il chargeback; conservare sempre ricevute, email e screenshot che documentino l’acquisto. Piccoli accorgimenti che possono evitare danni economici e lunghe procedure di reclamo.

Dark patterns: quando il design spinge all’acquisto impulsivo

Nel periodo degli sconti molti portali intensificano l’uso dei cosiddetti dark patterns: strategie di interfaccia pensate per orientare – o manipolare – le decisioni dei consumatori. Countdown poco trasparenti, false urgenze, pop-up insistenti, servizi aggiuntivi preselezionati, informazioni sul recesso difficili da trovare: sono tattiche che inducono ad acquistare più rapidamente, senza valutare con calma condizioni, prezzi e diritti.

Difendersi è possibile iniziando da un approccio più consapevole: prendersi qualche minuto per confrontare le offerte, verificare le reali condizioni di vendita e controllare che il prezzo finale includa tutte le voci di costo. È utile anche ignorare pressioni artificiali, come messaggi sulla “disponibilità limitata”, e accertarsi che non si celino abbonamenti indesiderati o servizi aggiuntivi. Un clic più lento può evitare molte sorprese.

Acquisti sostenibili: tra piattaforme extra-UE e qualità dei prodotti

La ricerca del prezzo più basso spesso conduce verso marketplace globali, in particolare extra-UE, dove si trovano prodotti molto economici e consegne rapide. Tuttavia, su queste piattaforme possono emergere criticità importanti: minori garanzie sulla sicurezza dei beni, informazioni poco trasparenti sull’origine, difficoltà nell’esercitare diritti come recesso o garanzia.

Nel 2024 sono entrate nel mercato europeo circa 4,6 miliardi di spedizioni di basso valore, un volume destinato a crescere: numeri che evidenziano l’impatto ambientale e logistico di acquisti frequenti, spesso di articoli di scarsa qualità o usa e getta. Per un consumo più sostenibile è utile considerare non solo il prezzo, ma anche la durata del prodotto, la possibilità di ripararlo, la sua riciclabilità e l’effettiva necessità dell’acquisto.

Prudenza, consapevolezza e responsabilità

La stagione degli sconti può essere un’occasione vantaggiosa, ma richiede attenzione. Il consiglio del Centro Europeo Consumatori Italia e del CTCU è chiaro: non abbassare la guardia. Controllare l’affidabilità dei siti, non lasciarsi influenzare da pressioni artificiali, scegliere in modo sostenibile: tre passaggi fondamentali per vivere Black Friday, Cyber Monday e altre promozioni con sicurezza e serenità, trasformando le offerte in opportunità reali e non in rischi nascosti.