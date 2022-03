Salone del Risparmio 2022, al via oggi le iscrizioni per la 12ma edizione

Capitale umano e innovazione al centro della dodicesima edizione del Salone del Risparmio, l’evento Assogestioni che si terrà dal 10 al 12 maggio 2022 in presenza a Milano e online sulla piattaforma FR|Vision

Salone del Risparmio 2022, al via oggi le iscrizioni

Si aprono oggi le iscrizioni alla 12ma edizione del Salone del Risparmio, l’evento di riferimento per gli operatori del settore del risparmio gestito, che si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2022 in presenza al MiCo di Milano (Via Gattamelata, 5 – Gate 16) e online su FR|Vision.

A meno di 2 mesi sono oltre 135 i marchi che hanno confermato la loro presenza a un’edizione speciale ricca di temi, conferenze, approfondimenti, momenti di formazione certificata sui temi caldi del settore e di attualità.

Le prime due giornate saranno aperte esclusivamente agli operatori del settore, la terza giornata è rivolta anche al pubblico. Per iscriversi all’evento basta entrate nel sito www.salonedelrisparmio.com, dove è già possibile consultare il pre-programma composto da oltre 110 conferenze, scoprire i nuovi percorsi tematici e iniziare a pianificare la propria agenda.

Salone del Risparmio, i temi trattati

La 12° edizione del Salone del Risparmio, intitolata “Umano, responsabile, digitale. Lo sviluppo economico e sociale del prossimo decennio”, mette al centro dei lavori i temi più caldi del periodo storico che stiamo vivendo: dalla transizione sostenibile alla rivoluzione digitale e, soprattutto, lo sviluppo del capitale umano.

Futuro, innovazione, persone e fiducia: attorno a questi temi si concentrerà il programma del Salone, in cui alla plenaria di apertura sarà ospite Rachel Botsman, lecturer di Harvard.

Saranno sette, anche quest’anno, i percorsi tematici che accompagneranno i visitatori nella scelta delle conferenze da seguire: da asset allocation e strategie di investimento, a mercati privati ed economia reale, distribuzione e consulenza, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, fino a educazione e formazione e a innovazione e digitalizzazione.

