Satispay, MDC chiede ad AGCM di verificare la trasparenza della pubblicità “Salvadanaio recuperato”

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ha presentato un esposto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), alla Consob e alla Banca d’Italia chiedendo di verificare la correttezza e la trasparenza della campagna pubblicitaria “Salvadanaio recuperato” di Satispay.

La campagna “Salvadanaio recuperato” e l’esposto di MDC

“La società – spiega MDC – propone un investimento con un rendimento annuo lordo del 2,24% e con un profilo di rischio basso, ma non indica in modo altrettanto visibile che le cifre vengono investite in un fondo monetario senza rendimenti garantiti“.

“Il potenziale investitore viene indirizzato a leggere una nota, di gran lunga meno visibile rispetto all’offerta sul rendimento, in cui si afferma che il capitale non è garantito e il rendimento è variabile. La minore visibilità di questa variabile – sottolinea l’associazione – potrebbe indurre il consumatore a ritenere che si tratti di un investimento “sicuro”, mentre invece non vi è alcuna certezza né sul rendimento né sulla restituzione dell’intero capitale“.

Inoltre “la pubblicità evidenzia che è possibile disinvestire il capitale e averlo a disposizione entro un giorno lavorativo in qualsiasi momento, senza però dare la necessaria visibilità alle commissioni di gestione più elevate in caso di uscita dopo oltre un mese”.

Dunque – evidenzia MDC nell’esposto – “la campagna pubblicitaria ‘Salvadanaio recuperato’ sembra essere ingannevole, perché la mancata trasparenza su informazioni essenziali può condizionare le scelte del consumatore, come disciplinato dal Codice del Consumo”.

La replica di Satispay

In merito a quanto diramato dall’associazione MDC, Satispay Invest chiarisce che “il Salvadanaio Remunerato è un prodotto innovativo e caratterizzato da chiarezza e facilità d’uso per l’utente. Le informazioni essenziali sul prodotto sono indicate in modo chiaro e trasparente e non vi è alcun aumento delle commissioni di gestione in caso di disinvestimento dopo più di un mese”.