Sistemi alimentari, Fondazione Barilla lancia 10 azioni per un futuro sostenibile

Il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente e, con l’occasione, Fondazione Barilla annuncia la sua strategia: 10 Azioni Dal Campo Alla Tavola per ripensare in chiave sostenibile, e nel rispetto dei 17 SDGs, i nostri sistemi alimentari nella fase post Covid-19.

La pandemia da Covid-19 ha avuto un forte impatto sui sistemi alimentari, accentuando ancora di più le disuguaglianze globali e rendendo indispensabile un intervento urgente. Secondo i dati riportati dalla Fondazione, oltre 140 milioni di persone sono oggi a rischio povertà estrema (+20% rispetto ai livelli attuali); quest’anno, 265 milioni di persone soffriranno di insicurezza alimentare (quasi raddoppiata rispetto al 2019 quando erano 135 milioni). Inoltre, più di 320 milioni di bambini non hanno possibilità di accedere a cibi sani e di qualità per la chiusura delle scuole (e delle mense).

“Il nostro piano d’azione, dal titolo “The Time to Fix the Global Food System is Now: 10 Actions From Farm to Fork”, vuole essere la scintilla di un movimento virtuoso di conoscenza, condivisione ed azione per coinvolgere governi, imprese, mondo accademico e società civile, ed affrontare il problema, ricreare e reinventare il nostro approccio al cibo, alla nutrizione e alla salute, guidati dai 17 SDG (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 dell’ONU”, ha dichiarato Marta Antonelli, Direttore del programma di ricerca di Fondazione Barilla .

Dal campo alla tavola, creare obiettivi condivisi

Diversi gli obiettivi della Fondazione Barilla, in linea con quanto presentato dalla Commissione Europea nella sua From Farm to Fork Strategy, tra cui:

puntare a stabilire a livello internazionale standard e approcci condivisi per la trasformazione verso un sistema alimentare sano e sostenibile , assieme ad indicatori che ne supportino il monitoraggio (ad esempio in termini di riduzione dello spreco domestico );

, assieme ad indicatori che ne supportino il monitoraggio (ad esempio in termini di ); incoraggiare e sostenere la transizione del food business verso la sostenibilità ;

; rendere accessibili e promuovere l’uso delle tecnologie digitali da parte di tutti gli attori della filiera per accelerare la trasformazione del settore (ad esempio attraverso lo scambio di conoscenza, la condivisione di dati e informazioni);

da parte di tutti gli attori della filiera per accelerare la trasformazione del settore (ad esempio attraverso lo scambio di conoscenza, la condivisione di dati e informazioni); riconoscere il costo sociale e ambientale del cibo, formulando politiche idonee, informando i cittadini e mobilitando la finanza verso investimenti che contribuiscano alla salute pubblica;

sociale e ambientale del cibo, formulando politiche idonee, informando i cittadini e mobilitando la finanza verso che contribuiscano alla salute pubblica; promuovere l’adozione di pratiche agricole sostenibili , come ad esempio l’ agroecologia ;

, come ad esempio l’ ; aumentare la consapevolezza del cittadino sulle diete sane e sostenibili.

“La pandemia ha dimostrato la fragilità del “sistema cibo”, sia come offerta – per esempio con la maggiore volatilità dei prezzi – sia come domanda – con ridotta accessibilità al cibo sano e di qualità per le famiglie a basso reddito. – Ha spiegato Marta Antonelli – Il sistema alimentare, dal campo alla tavola, contribuisce fino al 37% delle emissioni globali di gas serra; i processi in atto di deforestazione, distruzione degli ecosistemi e habitat naturali ha contribuito a provocare la trasmissione dei virus dagli animali all’uomo, il cosiddetto spillover”.

Le 10 proposte di Fondazione Barilla

Queste, in sintesi, le azioni della strategia lanciata dalla Fondazione:

1. Migliorare standard e terminologie

2. Rafforzare i sistemi di misurazione

3. Incoraggiare l’impegno delle aziende su salute e sostenibilità

4. Promuovere la digitalizzazione delle informazioni

5. Identificare il costo reale del cibo

6. Migliorare la sicurezza e diversità delle sementi e la rigenerazione del suolo

7. Mobilitare tutti gli attori

8. Aumentare la consapevolezza e l’informazione

9. Consentire l’adozione di scelte alimentari sane e sostenibili

10. Creare resilienza globale