Sostenibilità e attività future, Edison incontra le Associazioni dei Consumatori

Giovedì 8 luglio Edison ha promosso un nuovo appuntamento di confronto con tutte le Associazioni di consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti del Ministero dello Sviluppo Economico. Un’occasione per porre una riflessione con Massimo Quaglini Amministratore Delegato di Edison Energia, Barbara Terenghi Chief Sustainability Officer e Francesca Magliulo Direttrice della neonata Fondazione EOS Edison Orizzonte Sociale.

Massimo Quaglini, ha illustrato la roadmap di Edison al 2030 (Fonti rinnovabili – clienti e servizi – attività gas) con un focus su Edison Energia, sottolineando come negli ultimi 2 anni è triplicata la presenza di punti fisici sul territorio, anche grazie a partnership nazionali, e che la presenza diffusa su tutto il territorio nazionale consentirà la vendita ai clienti in transito di beni e servizi aggiuntivi.

Ha sottolineato, inoltre, l’impegno sempre maggiore nel mercato LNG e CNG e l’obiettivo, portato avanti nel corso degli ultimi anni, di elevare il livello di attenzione nei confronti dei clienti.

Gli obiettivi della politica di sostenibilità di Edison

E’ proseguito il dialogo con Barbara Terenghi, che ha condiviso gli obiettivi della politica di sostenibilità di Edison: dialogare sulla centralità dei temi legati al cambiamento climatico nel dibattito mondiale e non solo ambientale, avere una connessione sempre più rilevante fra generazione e vendita, l’uso efficiente delle risorse, contenimento degli sprechi e delle emissioni.

Tra gli obiettivi anche il dialogo con gli stakeholders e con gli interlocutori rilevanti e il rapporto di fiducia con il consumatore, che è sempre più collegato agli aspetti di sostenibilità (prodotti e servizi «verdi», pratiche commerciali, cura e attenzione alle esigenze e al trattamento dei dati dei clienti) e improntato al concetto di «consumo responsabile».

La Fondazione EOS Orizzonte Sociale

Durante l’incontro Francesca Magliulo ha presentato la neonata Fondazione EOS Edison Orizzonte Sociale, nata nei primi mesi del 2021, per mettere a disposizione la cultura aziendale, le competenze delle persone e la voglia di contribuire attivamente: un nuovo percorso volto a creare valore condiviso con il territorio, con progetti di innovazione sociale per il miglioramento della qualità della vita delle comunità e delle fasce più fragili della popolazione, contribuendo a una transizione energetica sostenibile e inclusiva.

“La missione di EOS – ha sottolineato Edison – è il miglioramento della qualità della vita della parte più fragile delle comunità, attraverso soluzioni condivise in grado di attivare reti territoriali virtuose, per rispondere in modo nuovo ai bisogni sociali e individuare nuove risorse”.