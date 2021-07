Il Beuc contro WhatsApp per la nuova politica sulla privacy

L’Organizzazione europea dei consumatori Beuc, con otto dei suoi componenti, ha presentato una denuncia contro WhatsApp alla Commissione europea per la sua politica della privacy. L’accusa: indebite pressioni sugli utenti per far accettare termini che non sono né trasparenti né comprensibili

Beuc vs WhatsApp, ecco perchè

L’Organizzazione europea dei consumatori Beuc, con otto dei suoi componenti – APC (Romania), Consumentenbond (the Netherlands), dTest (Czech Republic), Forbrukerrådet (Norway), KEPKA (Greece), EKPIZO (Greece), S.O.S. Poprad (Slovakia) and UFC-Que choisir (France) – ha presentato una denuncia alla Commissione europea e alla rete europea delle autorità per i consumatori contro WhatsApp per molteplici violazioni dei diritti dei consumatori dell’UE.

Da diversi mesi, accusa il Beuc, «WhatsApp sta esercitando indebite pressioni sui propri utenti affinché accettino le nuove condizioni d’uso e l’informativa sulla privacy. Eppure questi termini non sono né trasparenti né comprensibili per gli utenti».

Il reclamo con cui il Beuc accusa WhatsApp è dovuto prima di tutto alle «notifiche persistenti, ricorrenti e invadenti che spingono gli utenti ad accettare gli aggiornamenti della politica di WhatsApp – scrive l’Organizzaizone in una nota – Il contenuto di tali notifiche, la loro natura, tempistica e ricorrenza esercitano un’indebita pressione sugli utenti e ne pregiudicano la libertà di scelta. In quanto tali, costituiscono una violazione della Direttiva UE sulle pratiche commerciali sleali».

✍️Here’s our letter to @EU_Justice about WhatsApp. We’re filing a complaint against the Facebook-owned company for aggressive practices and unclear & misleading changes in its policies #WhatsUpWithWhatsApp 👉 https://t.co/v3GZU6NjRy pic.twitter.com/sK0phnZdRO — The Consumer Voice (@beuc) July 12, 2021

Policy privacy incomprensibile

La denuncia dei consumatori evidenzia «l’opacità dei nuovi termini» della privacy policy e il fatto che WhatsApp non sia riuscita a spiegare in un linguaggio semplice e comprensibile la natura delle modifiche che vengono apportate.

Risultato? I consumatori non capiscono quali saranno davvero le conseguenze di questa nuova politica sulla loro privacy.

«È praticamente impossibile per i consumatori avere una chiara comprensione delle conseguenze che i cambiamenti di WhatsApp comportano per la loro privacy, in particolare in relazione al trasferimento dei loro dati personali a Facebook e ad altre terze parti – denuncia il Beuc – Questa ambiguità costituisce una violazione del diritto dei consumatori dell’UE che obbliga le aziende a utilizzare condizioni contrattuali e comunicazioni commerciali chiare e trasparenti».

“I consumatori non sanno cosa stanno accettando”

La condotta di WhatsApp è aggravata dal fatto che il social preme perché venga accettata dagli utenti una politica sulla privacy che è attualmente sotto esame da parte delle autorità europee per la protezione dei dati per violazioni della legge sulla protezione dei dati dell’UE. Lo stesso Garante italiano, per esempio, ha definito poco chiara l’informativa agli utenti sul trattamento che verrà fatto dei dati personali.

Ha dichiarato la direttrice generale del BEUC Monique Goyens: «WhatsApp ha bombardato gli utenti per mesi con messaggi pop-up aggressivi e persistenti per costringerli ad accettare i suoi nuovi termini d’uso e politica sulla privacy. Ha detto agli utenti che l’accesso alla loro app sarà interrotto se non accettano i nuovi termini. Eppure i consumatori non sanno cosa stanno effettivamente accettando».

WhatsApp insomma è troppo vago e i consumatori potrebbero essere sposti a un trattamento dati di ampia portata senza un consenso davvero valido. L’associazione chiede dunque di agire contro WhatsApp per garantire il rispetto dei diritti dei consumatori.