Strategia per il Mercato Unico 2025, MDC: la tutela dei consumatori resta fondamentale

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ha presentato un parere alla Commissione Europea, nell’ambito delle consultazioni sulla Strategia per il Mercato Unico 2025, sottolineando l’importanza di una maggiore integrazione economica e normativa nell’UE.

Il parere di MDC sulla Strategia per il Mercato Unico 2025

Per l’associazione, “in un contesto globale sempre più competitivo e alla luce della nuova situazione internazionale seguita alle elezioni americane, l’UE è chiamata ad affrontare sfide complesse che richiedono risposte rapide e coordinate. Diventa essenziale rafforzare il Mercato Unico in termini di investimenti, innovazione e tutela dei consumatori, per garantire non solo la crescita economica, ma anche la stabilità e la fiducia dei cittadini europei”.

“Il mercato unico europeo deve rimanere un pilastro di competitività e innovazione per l’UE, ma è fondamentale che ciò avvenga senza mai perdere di vista la centralità dei consumatori – afferma l’avvocato Francesco Luongo, esperto di MDC e autore del parere tecnico presentato. – L’evoluzione tecnologica, inclusa l’intelligenza artificiale, rappresenta una grande opportunità, ma espone i consumatori a nuovi rischi, come la discriminazione algoritmica, le frodi digitali e l’uso improprio dei dati personali. L’UE deve garantire che questi strumenti siano sviluppati in modo equo, trasparente e sicuro”.

Nel parere, inoltre, MDC sottolinea l’importanza di investire strategicamente nelle transizioni verde e digitale, richiedendo una road-map chiara e finanziamenti adeguati a rafforzare le infrastrutture digitali e promuovere l’innovazione sostenibile.

L’associazione ha evidenziato anche la necessitmà di armonizzare le normative nazionali, migliorare la trasparenza nei mercati e garantire un accesso più semplice a meccanismi di ricorso per i consumatori.

Particolare attenzione è stata dedicata alla governance tecnologica, con “l’adozione di standard rigorosi per l’uso dell’intelligenza artificiale e programmi di educazione digitale per preparare i cittadini ai nuovi scenari tecnologici”.

“La strategia per il Mercato Unico 2025 – conclude MDC – rappresenta un’opportunità unica per rilanciare la competitività dell’UE, ma solo mettendo i consumatori al centro delle politiche europee si potrà costruire un futuro più equo, sostenibile e sicuro”.

