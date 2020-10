“Torniamo a curarci”: Cittadinanzattiva e medici di famiglia lanciano la campagna

Una campagna radio, web e informazioni nelle stazioni ferroviarie che invita “Torniamo a curarci”: parte con questi interventi di comunicazione la nuova iniziativa di Cittadinanzattiva, in collaborazione con la FIMMG, la Federazione dei medici di famiglia, e con il Patrocinio del Ministero della Salute. Sono coinvolte anche oltre 80 realtà del mondo dell’impegno civico, della tutela dei pazienti, delle professioni sanitarie e della scienza.

La campagna è realizzata con il contributo economico di Novartis.

Il claim della campagna, “non togliamo il medico di torno”, è un invito rivolto a medici e pazienti a tornare a farsi visita in un momento in cui tornare a curarsi è necessario e, seguendo le giuste precauzioni, assolutamente sicuro. Sottolineando anche il ruolo imprescindibile del professionista nella diagnosi e nella cura, e lo straordinario valore della relazione fra medico e paziente.

“Il claim di questa campagna”, dichiara Silvestro Scotti, segretario generale della FIMMG, “rappresenta in maniera chiara, invertendo il senso di una affermazione proverbiale, che medici e pazienti, in particolare per i medici di famiglia, sono due metà della stessa mela. Impossibile, se si vogliono raggiungere veri risultati di salute, farsi tenere lontani da una pandemia, che rischia di mettere in discussione la possibilità di cura ma anche di prevenzione di chi ne ha bisogno”.