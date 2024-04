Truffe e hotel fantasma, i consigli di Codici per una vacanza sicura

Con l’arrivo delle festività del 25 Aprile e la prossima stagione estiva, molti italiani sono alla ricerca dell’offerta perfetta per le loro vacanze. Tra l’abbondanza di opzioni disponibili online e i tentativi di risparmio, c’è però il rischio di incappare in truffe e frodi che possono rovinare l’intera esperienza. L’associazione Codici mette in guardia i consumatori contro gli annunci falsi e gli hotel fantasma, ribadendo che le truffe non vanno mai in vacanza.

Truffe, hotel fantasma e prenotazioni online: ecco a cosa fare attenzione

Secondo Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, le truffe nel settore delle prenotazioni alberghiere e degli affitti vacanza sono in aumento. Questo rende fondamentale prendere precauzioni extra quando si effettuano prenotazioni online, specialmente se si incontrano offerte allettanti che sembrano troppo belle per essere vere.

Codici consiglia di effettuare una serie di verifiche prima di procedere con il pagamento, per evitare spiacevoli sorprese: una delle prime raccomandazioni è quella di assicurarsi di utilizzare siti ufficiali per le prenotazioni, controllando attentamente l’indirizzo web se si utilizza un computer o scaricando l’applicazione ufficiale se si sta navigando da un dispositivo mobile. Inoltre, se si tratta di prenotazioni tramite “host”, è importante cercare recensioni e informazioni sulla loro affidabilità prima di confermare la prenotazione.

Un altro campanello d’allarme è l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi come e-mail, SMS o WhatsApp per finalizzare la prenotazione. In questi casi, è essenziale prestare particolare attenzione e diffidare da link sospetti che potrebbero condurre a siti web clonati o tentativi di “phishing” per rubare dati personali. Nel caso degli affitti di appartamenti e case vacanza, attenzione agli annunci pubblicati da proprietari che non possono accogliere di persona, specialmente se insistono per concludere l’affare in fretta. Le trattative a distanza possono nascondere truffe, quindi è consigliabile mantenere un livello di scetticismo e cautela.

Mentre ci si prepara per godersi le tanto attese vacanze, è fondamentale mantenere la massima attenzione e vigilanza durante il processo di prenotazione. Investire del tempo nella ricerca e nelle verifiche può fare la differenza tra una vacanza indimenticabile e un’esperienza da dimenticare. Codici, infatti, offre la sua assistenza e supporto in caso di truffe o problemi legati alle prenotazioni di hotel e altre strutture ricettive, sia online che presso l’agenzia. Questo servizio può ritenersi una utile risorsa per i consumatori che si trovano vittime di frodi o che hanno bisogno di consigli per garantire una vacanza sicura e senza problemi.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!