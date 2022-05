Uova cage-free, anche i supermercati Gulliver dicono basta alle gabbie

L’azienda Gulliver, in collaborazione con Gruppo Selex di cui fa parte, si impegna ad eliminare totalmente dal proprio approvvigionamento le uova provenienti da allevamenti in gabbia entro il 2024

Anche Gulliver si unisce ai supermercati che hanno preso le distanze dalle uova da galline allevate in gabbia, lo rende noto Animal Equality Italia. A seguito del dialogo intrattenuto con l’associazione animalista, Gulliver, in collaborazione con Gruppo Selex di cui fa parte, si impegna ad eliminare totalmente dal proprio approvvigionamento le uova (in guscio, liquide e ovoprodotti) provenienti da allevamenti in gabbia entro il 2024. I progressi della policy cage-free verranno rendicontati annualmente sui canali di comunicazione istituzionali dell’azienda

Uova cage-free, stop anche ai sistemi combinati

Gulliver si impegna, inoltre, ad eliminare progressivamente dal proprio approvvigionamento le uova provenienti da sistemi combinati entro il 2024.

Si tratta di strutture multipiano dotate di cancelletti frontali e partizioni trasversali interne ai piani, che possono permettere il confinamento permanente in gabbia, limitando il movimento all’interno dei singoli piani a causa della presenza di partizioni interne. Sistemi, dunque, del tutto paragonabili alle gabbie.

“Il ruolo della grande distribuzione è essenziale per eliminare questo crudele e arcaico sistema dagli allevamenti e ridurre così progressivamente le sofferenze degli animali – ha affermato Alice Trombetta, Direttrice Esecutiva di Animal Equality Italia. – La scelta di Gulliver rappresenta una posizione importante, perché incide non solo in modo efficace nella battaglia contro l’uso delle gabbie negli allevamenti, ma anche sulla consapevolezza dei consumatori”.

Animal Equality si augura, quindi, che “anche Tuodì e Maiorana Maggiorino prendano una posizione netta al riguardo, in linea con quanto ormai dichiarato dalla maggior parte delle aziende del settore agroalimentare”.

