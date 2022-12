Vacanze invernali: gli italiani tornano a viaggiare, vicini i livelli pre pandemia?

L’inverno 2022/23 potrebbe giocare un ruolo chiave per il turismo. Gli italiani sono intenzionati a rimettersi in viaggio e trascorrere qualche giorno di relax lontano dalla routine quotidiana per le vacanze invernali

L’inverno 2022/23 potrebbe giocare un ruolo chiave per il turismo: visto che la fase più acuta della pandemia è ormai lontana, infatti, gli italiani sono intenzionati a rimettersi in viaggio e trascorrere qualche giorno di relax lontano dalla routine quotidiana.

La conferma arriva anche da un’indagine Ipsos, secondo la quale il 34% degli intervistati ha espresso la volontà di partire per le vacanze invernali, non solo in occasione delle feste natalizie, ma anche nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2023.

Se confermato nei fatti, questo dato rappresenterebbe un importante balzo in avanti rispetto ai due anni precedenti, riportando le percentuali ad avvicinarsi a quelle dei livelli pre-Covid.

Per quanto riguarda le mete più ambite, oltre al territorio italiano, che continua a intercettare un ampio numero di preferenze, si torna a guardare con attenzione sempre maggiore ai viaggi all’estero, in particolare per quello che riguarda le destinazioni europee.

Vacanze invernali: come si spostano gli italiani

Per raggiungere le mete prescelte, gli italiani dimostrano di prediligere l’aereo, il quale garantisce spostamenti rapidi, sicuri e spesso economicamente vantaggiosi. Per quanto riguarda gli spostamenti da e verso gli aeroporti, il mezzo d’elezione sembrerebbe essere invece la navetta.

L’ultimo periodo ha infatti visto un aumento esponenziale della domanda di servizi di bus navette aeroportuali, i quali riescono ad attrarre un numero crescente di utenti grazie ai numerosi vantaggi che offrono. Tra questi vi sono i collegamenti diretti tra le principali città e gli aeroporti, nonché le tariffe vantaggiose.

Una delle realtà di riferimento attiva da marzo 2022 anche in Italia è Flibco, azienda specializzata nel trasporto aeroportuale che fornisce un servizio rapido ed affidabile per raggiungere l’aeroporto di Malpensa dalla città di Torino.

I bus di flibco.com per la tratta Torino Milano Malpensa passano per tre fermate del capoluogo piemontese, tutte collocate in punti strategici della città, offrono il massimo comfort e si contraddistinguono per tariffe piuttosto competitive.

Il tutto con la possibilità di usufruire di:

Wi-Fi gratuito a bordo;

Molto spazio per i bagagli ;

Prese della corrente per i dispositivi mobili.

Affidandosi a Flibco è possibile acquistare i biglietti sia online sia direttamente a bordo del bus: nel caso in cui si fosse acquistato un biglietto per una corsa precedente e la si fosse persa, sarà possibile riprogrammare oppure ricevere un rimborso completo.

Le mete più gettonate per l’inverno

Tra i paesi europei più gettonati per le vacanze invernali vi sono soprattutto senza dubbio:

Francia : continua a essere una delle mete preferite dagli amanti dello sci, ma non solo. Anche città d’arte come Parigi, Nizza e Lione attraggono molti turisti amanti dell’arte e della cultura durante la stagione invernale;

Spagna: le Isole Baleari e le Isole Canarie offrono temperature miti durante il mesi da noi rigidi, le quali ne fanno una destinazione ideale per chi vuole fuggire dal freddo;

Austria: una destinazione popolare per gli sport invernali grazie ai suoi numerosi stazioni sciistiche e paesaggi mozzafiato;

Germania: l’inverno in Germania non è solo sci e nemmeno solo Berlino, ma anche cittadine pittoresche come Heidelberg o Friburgo;

Danimarca: insieme agli altri Paesi del Nord Europa, diventa sempre più attraente per chi cerca il giusto mix tra cultura, gastronomia e interesse storico.

Guardando ai Paesi extraeuropei, invece, gli italiani premiano ancora una volta soprattutto il Nord America, trascorrendo le vacanze invernali tra Canada e Stati Uniti.

