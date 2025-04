Viaggi di Pasqua, aumentano i prezzi di hotel e ristoranti nelle città d’arte

Per i viaggi di Pasqua bisogna mettere in conto l’aumento dei prezzi di alberghi e ristoranti nelle città d’arte: in media più 5% e più 6% rispetto al 2024. L’analisi di Federconsumatori: solo una famiglia su sei trascorrerà le feste lontano da casa

Per i viaggi di Pasqua bisogna mettere in conto anche i prezzi in crescita di alberghi e ristoranti nelle città d’arte, dove spesso si dirigono turisti e viaggiatori che approfittano dei ponti di primavera. Oltre all’aumento dei costi dei trasporti, infatti, “hotel e ristoranti non sono da meno” e ci sono “forti rialzi dei costi di tali servizi nelle principali città d’arte” in occasione del weekend di Pasqua, sia rispetto al 2024, sia rispetto al weekend del mese precedente.

Weekend nelle città d’arte, viaggi di Pasqua con costi al rialzo

A dirlo Federconsumatori che, col suo Osservatorio, ha analizzato l’andamento dei prezzi sia in generale sia andando a guardare i costi medi di hotel e ristoranti in quattro città d’arte – Roma, Firenze, Napoli e Venezia – confrontando i costi del weekend pasquale rispetto a quelli della Pasqua 2024 e di un fine settimana di marzo.

“Per quanto riguarda gli alberghi – spiega Federconsumatori – un pernottamento in camera doppia per due persone nel weekend di Pasqua, con colazione compresa, costa mediamente il +66% rispetto al weekend precedente e il +5% rispetto al 2024. Anche i menu dei ristoranti segnano aumenti rispetto ad altri periodi: un pasto completo, per 2 persone, costa mediamente il 7% in più rispetto al weekend precedente e il 6% in più rispetto a Pasqua 2024”.

A Roma, per esempio, per il fine settimana di Pasqua in albergo servono una media di 392 euro, contro i 265 del weekend di marzo: il rincaro è del 48% rispetto a marzo e del 12% rispetto alla Pasqua dello scorso anno (quando servivano 352 euro). A Firenze, per il weekend di Pasqua servono 416 euro: più 58% rispetto a marzo e un po’ in flessione (meno 4%) rispetto al 2024. A Napoli il prezzo medio dell’albergo è di 298 euro in questa Pasqua contro i 159 euro del weekend di marzo (più 87%) e i 272 euro della scorsa Pasqua (più 10%). A Venezia infine il fine settimana in hotel rincara del 72% rispetto al mese precedente (489 euro contro 284 euro) mentre è stabile (più 1%) rispetto alla Pasqua 2024.

L’andamento dei prezzi, spiega Federconsumatori, renderà per molti proibitiva la scelta di partire. Secondo le stime dell’associazione “solo 1 famiglia su 6 (pari a circa 4,1 milioni di famiglie) sceglierà di trascorrere le festività pasquali lontano da casa (di questi oltre il 94% resterà in Italia). Molti, visti i costi elevati degli hotel, approfitteranno dell’ospitalità di amici e parenti, oppure sceglieranno soluzioni low cost in b&b, agriturismi o appartamenti in affitto”.

Anche il numero di famiglie che mangerà fuori casa sarà limitato, spiega Federconsumatori: per Pasqua o Pasquetta solo 1 famiglia su 4 farà questa scelta, preferendo soprattutto agriturismi e ristoranti dalla cucina tradizionale, o il picnic all’aria aperta.

