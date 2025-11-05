Vuoi più sicurezza online? Prova questi 7 consigli

Gli attacchi informatici crescono di anno in anno, le truffe digitali si fanno sempre più sofisticate e mirate anche agli utenti comuni. Sette consigli per migliorare la sicurezza online

Nel nostro Paese gli attacchi informatici crescono di anno in anno. Le truffe digitali si fanno sempre più sofisticate e mirate anche agli utenti comuni. Secondo il Rapporto Clusit 2025, solo nel terzo trimestre del 2025 sono stati registrati oltre 1.000 incidenti informatici in Italia, con un aumento delle campagne di phishing e dei furti d’identità digitali. I dati della Polizia Postale confermano il trend: nel 2024 sono stati denunciati 55.810 crimini informatici, in crescita del 10,8% rispetto all’anno precedente , e le truffe online rappresentano oltre il 92% dei casi.

Fortunatamente, per proteggersi non servono competenze tecniche complesse. Bastano alcune buone abitudini per complicare la vita (e di molto) agli hacker. Ecco sette azioni semplici ed efficaci per rafforzare la tua sicurezza digitale e impedire che il tuo indirizzo IP o i tuoi dati personali finiscano nelle mani sbagliate.

1. Aggiorna sempre software e dispositivi

Molti attacchi sfruttano bug e falle note all’interno di sistemi non aggiornati. Scaricando e installando prontamente Windows, macOS, Android o iOS, oltre a browser, plugin e app di uso quotidiano, si riducono drasticamente i rischi. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha consigliato in più occasioni di attivare gli aggiornamenti automatici su tutti i dispositivi, compresi modem e smart-device .

Aggiornare significa anche tenere aggiornati gli antivirus e i sistemi di protezione. Gli esperti ricordano che il 40 % degli attacchi ransomware fa leva proprio su software obsoleti.

2. Usa password forti, uniche e difficili da indovinare

Una delle contromisure difensive più semplici, oltreché una delle più trascurate, è la scelta di password robuste. Secondo il National Privacy Test 2025, il 97 % degli italiani dichiara di usare password complesse, ma solo il 46 % le cambia regolarmente.

Per proteggerti:

crea credenziali di almeno 12 caratteri con lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli;

evita parole ovvie, nomi propri o date di nascita;

affidati a un gestore di password per crearle e conservarle in modo sicuro;

attiva sempre l’autenticazione a due fattori (2FA) per i servizi principali, come email, home banking e profili social.

Un piccolo sforzo in più può impedire che un attacco automatizzato, o il furto di credenziali da un altro sito, comprometta tutti i tuoi account.

3. Fai attenzione alle reti Wi-Fi pubbliche

Le connessioni gratis che si possono trovare in bar, aeroporti o hotel sono comode, ma spesso poco protette. Un hacker collegato alla stessa rete può tentare di intercettare i tuoi dati o rubarti le credenziali di login. Prima di collegarti, verifica che la rete sia autentica e, se possibile, usa la connessione dati mobile per completare operazioni sensibili come pagamenti o per accedere a servizi bancari.

4. Usa una VPN per proteggere traffico e indirizzo IP

Quando navighi senza protezione, il tuo indirizzo IP è visibile a chiunque: siti, provider e potenzialmente anche criminali informatici. Una VPN ti protegge, trasmettendo i tuoi dati all’interno di un tunnel sicuro che nasconde il tuo IP e cifra ogni comunicazione, impedendo a terzi di leggere i tuoi dati o localizzarti facilmente.

In Italia, circa il 68 % degli utenti sa cosa sia una VPN, ma solo il 27 % la utilizza regolarmente . Una percentuale ancora troppo bassa, considerando che la VPN è uno degli strumenti più efficaci per:

proteggersi su Wi-Fi pubblici;

evitare che l’ISP o tracker terzi monitorino le attività di navigazione;

contrastare i tentativi di attacco tramite “ trova IP ” e altre forme di tracciamento online;

tutelare la privacy quando si accede a contenuti o servizi internazionali.

Prima di scegliere una rete privata virtuale, assicurati che adotti politiche no-log (nessuna conservazione dei dati di traffico) e protocolli di cifratura avanzati (come AES-256).

5. Diffida di email e messaggi sospetti

Le truffe via email restano il vettore di attacco più comune. Molti utenti aprono link o allegati che installano malware senza accorgersene. Prima di cliccare:

verifica sempre il mittente e il dominio (gli hacker utilizzano indirizzi molto simili a quelli reali, se non per piccolissime differenze);

non rivelare mai credenziali o dati bancari tramite link ricevuti via SMS o email;

segnala messaggi sospetti e cancella quelli che ti chiedono di agire urgentemente.

6. Gestisci con attenzione le app e i dispositivi connessi

Ogni dispositivo o app che si collega alla rete rappresenta un potenziale punto d’ingresso per i cyber criminali. Controlla periodicamente le autorizzazioni: posizione, fotocamera, microfono o accesso ai contatti. L’ACN, oltre a consigliare di usare password uniche di almeno 12 caratteri per ogni dispositivo IoT, suggerisce di controllare e modificare, ove necessario, le configurazioni e le impostazioni predefinite.

Anche le telecamere di casa o gli assistenti vocali possono essere vulnerabili se non configurati correttamente. Un controllo mensile delle impostazioni di sicurezza è sufficiente per prevenire problemi.

7. Coltiva la cultura della sicurezza

La sicurezza non è un gesto isolato, ma un’abitudine. L’Italia è all’undicesimo posto nel mondo per competenze digitali in tema di privacy e sicurezza . Un buon risultato, ma migliorabile.

Aggiornarsi sulle minacce più comuni, usare strumenti base per la sicurezza virtuale come password manager e VPN, e tenere sempre un atteggiamento prudente online sono passi semplici che chiunque può compiere.