A maggio il Festival dei 5 colori, dedicato alla sana alimentazione

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e diabete; un adulto su 10 soffre di obesità. Queste le tematiche al centro della prima edizione del Festival dei 5 colori, che debutterà a Tropea dal 18 al 22 maggio e che avrà come protagonista la sana alimentazione.

“È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso”.

Festival dei 5 colori, parola chiave “prevenzione”

La manifestazione, ideata dall’Associazione Pancrazio – nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia per realizzare progetti nel campo della salute e del benessere – avrà come tema principale la ‘prevenzione’, che verrà affrontata in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo quello di sensibilizzare sull’importanza di seguire corretti stili di vita.

Una kermesse annuale che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e ambiente.

“Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria – spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia –. Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia chiamata PASC, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione”.

Le attività

Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – e adolescenti, agli adulti e anziani, il Festival dei 5 colori vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle Istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione.

Gli incontri culturali verranno accompagnati da attività ludiche, come partite di calcetto e beach volley, aperitivi, lezioni di ballo, premi. Protagonista di una delle coinvolgenti serate sarà la ‘5mila passi’: una camminata fra le bellezze artistiche della città, per sensibilizzare sull’importanza di fare movimento per prevenire sovrappeso e obesità. Si approfondiranno le potenzialità dei cibi del futuro e si discuterà di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

