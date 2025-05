Torna dal 10 al 18 maggio 2025 la “Settimana Nazionale della Celiachia, per diffondere una corretta informazione sulla celiachia e la dieta senza glutine

Al via domani la Settimana della Celiachia di AIC, per sfatare fake news e falsi miti (foto Pixabay)

Torna dal 10 al 18 maggio 2025 la “Settimana Nazionale della Celiachia”, l’iniziativa promossa da AIC – Associazione Italiana Celiachia insieme alle 21 AIC territoriali associate.

Nove giorni di eventi e approfondimenti, in concomitanza della Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra il 16 maggio, per diffondere una corretta informazione sulla celiachia e la dieta senza glutine e sfatare così falsi miti e fake news che ruotano attorno a questa patologia, che nel nostro Paese colpisce oltre l’1% della popolazione: si stima, infatti, che siano 600mila le persone celiache, di cui circa 400.000 non ancora diagnosticate (dati Ministero della Salute, 2023).

Gli appuntamenti e i temi della Settimana Nazionale della Celiachia

Su settimanadellaceliachia.it è possibile consultare il calendario completo degli appuntamenti, tra screening e consulenze mediche gratuiti; incontri e consigli di dietisti e nutrizionisti; open day delle sedi AIC territoriali per informare e distribuire materiale e gadget alla popolazione; laboratori per bambini e letture di fiabe su celiachia e inclusione, corsi di cucina senza glutine per adulti e bambini.

Uno spazio importante è dedicato a “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, un’iniziativa che prevede la distribuzione di un menù completamente senza glutine per tutti gli studenti nelle scuole dell’infanzia e della primaria di oltre 600 comuni italiani. Solo nell’edizione del 2024 sono stati oltre mezzo milione i pasti senza glutine distribuiti.

“Un momento di condivisione e confronto – sottolinea l’AIC – per fornire non solo ai più piccoli, ma anche alle famiglie e agli insegnanti, le giuste informazioni su celiachia e alimentazione senza glutine, far comprendere loro che mangiare senza glutine si può e anche con gusto, ma soprattutto garantire la completa integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico”.

“Prima della legge voluta da AIC nel 2005 i bambini celiaci non potevano avere un pasto senza glutine, mi piace ricordarlo perché questo importante diritto compie quest’anno il suo 20esimo compleanno. Da oltre 45 anni AIC lavora per diffondere una corretta informazione sulla malattia”, dichiara Rossella Valmarana, Presidente di AIC – Associazione Italiana Celiachia.

“La Settimana Nazionale della Celiachia – conclude la Presidente di AIC – è uno dei momenti più importanti dell’anno perché, grazie ai numerosi eventi diffusi in tutta Italia, riusciamo a coinvolgere e sensibilizzare un pubblico ampio, azione indispensabile per migliorare la qualità della vita delle persone celiache”.

