Biologico, WWF: necessaria una rapida approvazione della Legge

Il WWF esprime preoccupazione per l’ulteriore rinvio al Senato della proposta di legge sul biologico e chiede di non ostacolare ulteriormente la transizione ecologica dell’agricoltura

“Ennesimo assurdo rinvio”, così il WWF sul voto alla Camera che rimanda al senato la proposta di legge sul biologico. L’associazione chiede, dunque, “una rapida approvazione della Legge per non ostacolare ulteriormente la transizione ecologica della nostra agricoltura”.

Biologico, le preoccupazioni del WWF

“Vincono coloro che in questi ultimi anni hanno alimentato una polemica strumentale sui contenuti della Legge con il solo intento di contrastare lo sviluppo dell’agroecologia nel nostro Paese”, afferma il WWF.

“A questo punto la nostra legittima preoccupazione è che la proposta di Legge finisca nelle sabbie mobili del Senato, dove sono presenti e attivi i maggiori oppositori di questo modello di agricoltura sostenibile”, commenta Franco Ferroni Responsabile agricoltura del WWF.

Per questo – conclude – “chiediamo ai decisori politici di garantire una rapida approvazione della Legge, senza ulteriori modifiche o inutili discussioni, per garantire alle aziende agricole virtuose, all’industria dei prodotti biologici e ai cittadini consumatori una normativa attesa ormai da ben 13 anni e diventata indispensabile dopo la presentazione da parte della Commissione UE delle Strategie UE Farm to Fork e Biodiversità 2030”.

