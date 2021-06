Ogni anno 600 milioni di persone si ammalano a causa di malattie di origine alimentare. Oggi la Giornata mondiale per la sicurezza alimentare, che promuove cinque azioni fondamentali, rivolte a tutti gli attori coinvolti nella filiera

Cibo sicuro, oggi la Giornata mondiale per la sicurezza alimentare

Ogni anno, 600 milioni di persone si ammalano a causa di circa 200 diversi tipi di malattie di origine alimentare, il cui impatto ricade più pesantemente sui poveri e sui giovani. Inoltre, le malattie di origine alimentare sono responsabili di 420.000 decessi evitabili ogni anno. Sono i dati della Fao, in occasione della Giornata sulla sicurezza alimentare, che ricorre oggi 7 giugno.

“Cibo sicuro ora per un sano domani” è il tema scelto quest’anno. Un appuntamento importante, pensato per sensibilizzare sui problemi legati alla sicurezza alimentare e su come si possano prevenire certe malattie attraverso un’alimentazione sicura. E, ancora, per promuovere soluzioni e buone pratiche.

In occasione di questa Giornata, l’EFSA ha avviato la campagna di comunicazione #EUChooseSafeFood, che si svolgerà per tutta l’estate 2021, con l’obiettivo principale di incoraggiare i cittadini a valutare in modo critico le proprie scelte quotidiane riguardanti gli alimenti.

Sicurezza alimentare per tutti

Per garantire la sicurezza alimentare è fondamentale mantenere il cibo al sicuro, lungo tutta la filiera alimentare. Per questo motivo la Giornata promuove cinque azioni fondamentali, rivolte a tutti gli attori coinvolti, ossia produttori, trasformatori, trasportatori, distributori, rivenditori, cuochi e consumatori:

Garantire che sia sicuro – I governi devono garantire cibo sicuro e nutriente per tutti;

Grow it safe – L’agricoltura e i produttori alimentari devono adottare buone pratiche;

Mantienilo al sicuro – Gli operatori del settore devono assicurarsi che il cibo sia sicuro;

Sapere cosa è sicuro: i consumatori devono conoscere il cibo sano e sicuro;

Fare squadra per la sicurezza alimentare – Lavoriamo insieme per cibo sicuro e buona salute!

L’impatto della pandemia

Anche la pandemia ha richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza alimentare.

Infatti – spiega la Fao – “sebbene il Covid-19 non sia stato trasmesso dal cibo, la pandemia ha accentuato l’attenzione su questioni relative alla sicurezza alimentare, come l’igiene, la resistenza antimicrobica, le malattie zoonotiche, i cambiamenti climatici, le frodi alimentari e i potenziali benefici della digitalizzazione dei sistemi alimentari”

“Inoltre – prosegue – ha individuato debolezze o vulnerabilità nella produzione alimentare e nei sistemi di controllo”.

Su questo aspetto è intervenuta anche la Commissione Europea.

“La pandemia di COVID-19 non ha solo evidenziato l’importanza di una forte preparazione alle crisi sanitarie e di meccanismi di prevenzione e catene di approvvigionamento che garantiscano la circolazione continua di beni essenziali, ma anche l’importanza cruciale di alimenti sicuri universalmente accessibili e convenienti. Il cibo sicuro e nutriente rafforza il nostro sistema immunitario e protegge dalle malattie. Il cibo sicuro è fondamentale per la sicurezza alimentare”, spiega Stella Kyriakides, Commissaria per la salute e la sicurezza alimentare.

E la strategia Farm to Fork rappresenta proprio, secondo il parere della Commissione, una strategia a lungo termine su come trasformare il modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo il cibo.

“La sicurezza del cibo che produciamo e mangiamo in tutto il mondo è il punto di partenza” – afferma ancora Stella Kyriakides, che ricorda il ruolo della legislazione europea e del sistema di controllo e tracciabilità, che copre tutte le fasi della produzione, lavorazione e distribuzione degli alimenti. E ricorda, infine, il sistema di allarme rapido dell’UE per alimenti e mangimi, il quale garantisce da oltre 40 anni l’immediato intervento degli allarmi urgenti per i rischi di alimenti e mangimi.