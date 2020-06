Contraffazione, Amazon istituisce una nuova “Counterfeit Crimes Unit”

Amazon ha annunciato l’istituzione di una nuova Counterfeit Crimes Unit (un’unità contro i crimini per contraffazione) per il controllo della vendita di prodotti contraffatti

Amazon ha annunciato l’istituzione di una nuova Counterfeit Crimes Unit (un’unità contro i crimini per contraffazione) per il controllo della vendita di prodotti contraffatti, verifiche che verranno attuate ad opera di ex procuratori federali, investigatori e data analyst.

Nel 2019 le attività messe in campo da Amazon hanno portato al blocco di più di 6 miliardi di inserzioni sospette e alla sospensione di più di 2,5 milioni di account di sospetti venditori malintenzionati prima che mettessero in vendita un solo prodotto.

Contraffazione, le indagini della Counterfeit Crimes Unit

“La Counterfeit Crimes Unit di Amazon indagherà sui casi in cui un venditore ha tentato di eludere i sistemi di Amazon e ha creato un elenco di prodotti contraffatti che violano le politiche di Amazon – spiega l’azienda – Questa divisione estrarrà i dati di Amazon, raccoglierà informazioni da fonti esterne, come da fornitori di servizi di pagamento, e dall’intelligence open source, e sfrutterà le proprie risorse sul campo per arrivare all’obiettivo dell’indagine”.

“Ogni contraffattore è avvisato che sarà ritenuto responsabile nella massima misura consentita dalla legge, spiega Dharmesh Mehta, VP Customer Trust and Partner Support di Amazon – indipendentemente da dove tenti di vendere i propri prodotti contraffatti o da dove si trovi”