“Dona la spesa”, domani la raccolta dei beni alimentari Coop per le persone in difficoltà

Domani, sabato 17 ottobre, torna “Dona la spesa”, la raccolta di beni di prima necessità promossa da Coop per aiutare chi si trova in difficoltà economica.

Chiunque vorrà, socio o cliente, potrà scegliere direttamente i prodotti da donare, acquistarli e consegnarli ai volontari presenti ai presidi, soci volontari Coop e rappresentanti delle associazioni beneficiarie, facilmente riconoscibili grazie a delle apposite pettorine.

“Dona la spesa”, il progetto

Nel mese di marzo, a causa del lockdown, l’iniziativa “Dona la spesa” si era trasformata nel progetto “Spesa Sospesa”, che ha devoluto in solidarietà un ammontare pari a oltre 600.000 euro nei mesi scorsi.

Nel 2019 le due date (maggio e ottobre) di “Dona la Spesa” avevano raccolto complessivamente 1.361 tonnellate di prodotti, coinvolgendo 703 punti vendita (il 70% della rete di vendita), 892 associazioni e 9.762 volontari.

Inoltre, da alcuni anni, nel mese di settembre si realizza anche una raccolta di materiale scolastico (zaini, astucci, diari, pennarelli, pastelli, matite, penne, quaderni, raccoglitori, dizionari, album, articoli per il disegno tecnico e risme di carta), sempre in supporto alle associazioni locali che si occupano di dispersione scolastica e aiuti alle famiglie in difficoltà con ragazzi in età scolare.

Lo scorso mese di settembre sono stati donati oltre 600.000 articoli, per un valore di circa 1 milione di euro, a 561 associazioni beneficiarie.

Il progetto Buon Fine

Le raccolte solidali si affiancano alla lotta agli sprechi alimentari (progetto Buon Fine), attraverso la devoluzione delle eccedenze alimentari alle organizzazioni solidali. Buon Fine ha garantito nel 2019 circa 6 milioni e 600.000 pasti, coinvolgendo una rete di 630 punti vendita Coop da Nord a Sud e 905 associazioni beneficiarie. In termini economici si tratta di quasi 5 mila tonnellate di merce per un valore pari a 30 milioni di euro.