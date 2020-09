Ecco perché i surgelati non sono tutti uguali

Oggi vorremmo sfatare il mito che aleggia nei confronti dei surgelati, tradizionalmente considerati cibo meno appetitoso rispetto agli alimenti freschi. Tutto dipende dal marchio scelto e da quanto siamo bravi a leggere le etichette, perché sia i cibi freschi che quelli surgelati non sono affatto tutti uguali. Oggi ti spieghiamo il perché prendendo come esempio i Surgelati La Valle degli Orti, prodotti alimentari di un’azienda da sempre impegnata nella ricerca e nell’offerta di qualità, sostenibilità e chiarezza informativa. Sono queste le aziende che devono essere promosse quando acquistiamo i prodotti surgelati perché ci semplificano la vita con alimenti pronti da spadellare o infornare e, al tempo stesso, hanno a cuore la salute del pianeta e pensano anche alle future generazioni.

Impiego di ingredienti naturali

L’etichetta è un punto di forza che ci aiuta nella scelta dei prodotti surgelati. Infatti, un buon prodotto surgelato espone con estrema chiarezza quali ingredienti sono contenuti all’interno di un prodotto e non contiene additivi e aromi pericolosi per la nostra salute, come il glutammato di sodio e i coloranti. Inoltre, questi prodotti devono sempre prevedere una data di scadenza e mostrare le informazioni di corretta conservazione.

Quanto agli ingredienti: assicurati di optare per quelli al 100% naturali che non prevedano l’impiego di aromi aggiunti, esaltatori di sapidità, emulsionanti, stabilizzanti, amidi modificati chimicamente e grassi idrogenati. I marchi sicuri come La Valle degli Orti utilizzano solo ingredienti autenticamente naturali come preparati di erbe aromatiche, pepe macinato fresco, consommé preparati come vuole la tradizione e solo vero amido di riso e di patate. Questa azienda utilizza gli ingredienti che utilizziamo tutti i giorni della nostra cucina come salgemma, olio extravergine di oliva e burro naturale.

Scegli aziende responsabili certificate

Un altro consiglio per la scelta dei surgelati di qualità è quella di affidarsi ad aziende che prestano attenzione alla salute dei consumatori e che si impegnano a tutelarla con informazioni chiare, trasparenza rigorosa e attraverso la possibilità di contattare il servizio clienti.

Il punto è che quando un’azienda produce beni alimentari preservando i mari e l’ambiente si sta occupando al tempo stesso della salute dei consumatori. L’impiego di materie prime genuine, provenienti da pratiche sostenibili e non inquinanti per l’ambiente sono il miglior marchio di garanzia per chi cerca sicurezza per la propria salute.

Perché i surgelati sono sicuri

Inutile sottolineare che un alimento surgelato viene trattato con ogni riguardo per arrivare sano e integro nelle cucine dei consumatori. Le aziende attente portano l’alimento a -18 gradi centigradi attraverso un procedimento ad aria molto veloce, che impedisce la proliferazione di batteri e microrganismi.

Pesce e verdure sono gli alimenti che tradizionalmente si prestano meglio al surgelamento e che vengono sottoposti a questo processo attraverso una catena del freddo che ne preserva le qualità di perfetta integrità in cui si trovavano prima del surgelamento. In ogni caso l’impiego di tecniche eco-compatibili e sostenibili certificate e quello di ingredienti naturali non chimici e non tossici costituisce la motivazione per cui consumare surgelati di qualità è sicuramente una buona scelta che si ripercuote positivamente sia sulla tua salute che su quella del pianeta.

L’importanza di consumare verdure

Le verdure surgelate da aziende attente a tutti questi fattori hanno lo stesso benefico effetto sulla nostra salute rispetto a quelle fresche ed è importante consumarle quotidianamente, variando e preoccupandosi di seguire una dieta sana.

Le verdure surgelate hanno il vantaggio di essere imbustate già lavate, sbucciate e tagliate per cui se conduci una vita troppo frenetica non devi per forza ricorrere al junk food veloce. Difatti puoi prenderti cura della tua salute con la praticità di preparazione offerta dalle verdure surgelate e fare pause pranzo veloci ma sane e genuine.