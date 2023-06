Giornata della sicurezza alimentare, le iniziative per i consumatori e chi opera nel settore

Secondo i dati diffusi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), più di 1 persona su 10 si ammala ogni anno a causa di alimenti contaminati e 420.000 persone muoiono. Sono 200 le malattie derivanti da alimenti non sicuri, che colpiscono in particolar modo i giovani e le persone più vulnerabili. Per questo motivo, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, che ricorre oggi, la FAO ha lanciato un toolbox che fornisce le linee guida e le norme sulla sicurezza alimentare.

Una sorta di “cassetta degli attrezzi”, per aiutare tutti coloro che operano nel settore ad aderire agli standard internazionali di igiene alimentare. I contenuti includono anche guide all’igiene personale, come educare i visitatori esterni che entrano in un sito di produzione alimentare, la corretta procedura e frequenza per il lavaggio delle mani e suggerimenti per un abbigliamento adeguato.

“Parte integrante della sicurezza alimentare è la sostenibilità alimentare – ha commentato Adoc. – Favorire cibi stagionali e del territorio, ridurre gli sprechi, minimizzare i consumi di acqua e del suolo e quindi fare attenzione alla provenienza, alla trasformazione e alla produzione degli alimenti, permette di nutrirsi consapevolmente. L’Adoc ha preso un impegno per tutelare e informare chi, a causa dell’aumento esacerbato dei prezzi, rischia di riempire il proprio carrello della spesa con cibi economici, di scarsa qualità e che incidono negativamente sulla salute”.

Giornata della sicurezza alimentare, la campagna dell’EFSA

In occasione della Giornata di oggi, l’EFSA – European Food Safety Authority e il Ministero della Salute lanciano la terza edizione della campagna di comunicazione #EUChooseSafeFood, che durerà fino a settembre.

Iniziativa che si pone, da un lato, l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini italiani sul tema delle scelte alimentari consapevoli e, dall’altro, quello di evidenziare il ruolo fondamentale della scienza e le direttive formulate dagli esperti dell’EFSA, grazie a cui il cibo sulle nostre tavole è controllato e sicuro.

La campagna, che quest’anno vede coinvolti ben 16 Paesi dell’UE (9 nel 2021 e 12 nel 2022), fornisce informazioni pratiche e facilmente accessibili ai consumatori e, in Italia, quest’anno, verte su tre temi: la salute delle api e la stretta correlazione con le colture che dipendono dall’impollinazione, le malattie di origine alimentare provocate da batteri provenienti da alimenti crudi, in particolare l’echinococcosi cistica, e i contaminanti nei prodotti alimentari, quali nello specifico il mercurio e il metilmercurio.

Hub della comunicazione è il sito web disponibile nelle varie lingue, da cui è possibile scaricare il toolkit #EUChooseSafeFood che include immagini, brevi video e contenuti per post sui social media, ideati per un ampio coinvolgimento anche di associazioni e stakeholder del settore.

