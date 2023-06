Assegno unico universale, Inps: dal 10 giugno nuovo pannello informativo

Dal 10 giugno ci sarà un nuovo pannello informativo semplificato per l’assegno unico universale

L’Inps ha annunciato il rilascio del nuovo pannello informativo semplificato per l’assegno unico universale a partire dal 10 giugno 2023. Gli utenti, spiega una nota, potranno accedere alla nuova funzionalità attraverso il portale dell’Inps – https://www.inps.it/ – utilizzando le proprie credenziali di autenticazione (SPID, CIE e CNS) o tramite l’intermediario di fiducia. Grazie al nuovo pannello i cittadini potranno verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio operate dall’Istituto sugli importi del loro assegno.

In particolare, prosegue l’Inps, tutti coloro che sono stati avvisati tramite sms o e-mail delle operazioni di ricalcolo fatte lo scorso mese di maggio potranno trovare nel pannello informativo i dettagli relativi alla loro posizione specifica. Gli operatori delle Strutture territoriali dell’Inps e del Contact Center sono, comunque, a disposizione per fornire ai cittadini interessati assistenza e supporto e per rispondere a tutte le domande relative ai conguagli eseguiti.

Assegno unico universale: integrazioni e compensazioni del 2022 e 2023

Con il messaggio 26 maggio 2023, n. 1947 l’Inps ha comunicato di aver avviato la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022. I calcoli tengono conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

La rielaborazione ha determinato alcune compensazioni, che hanno dato luogo a importi da erogare in favore del richiedente l’assegno, i cosiddetti “conguagli a credito”, o a somme che sono state erogate indebitamente e che quindi devono essere oggetto di recupero, i cosiddetti “conguagli a debito”.

