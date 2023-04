Giornata della Terra, le scuole romane scelgono un menù quasi interamente vegetale

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Terra – che ricorre domani 22 aprile – le scuole romane hanno deciso di offrire agli studenti e alle studentesse un pranzo a base vegetale, secondo quanto stabilito dalla nota dell’Ufficio Programmazione Alimentare di Roma Capitale, in cui – spiega LAV Lega Anti Vivisezione – si dà prova che “menù collegati a particolari progettualità a contenuto didattico-educativo” saranno somministrati in alcune date dell’anno.

L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, un momento in cui i cittadini dei diversi Paesi del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuovere la sua salvaguardia. La Giornata diventa, quindi, occasione per valutare le problematiche ambientali del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, la scomparsa di migliaia di piante e specie animali, l’esaurimento delle risorse non rinnovabili. Ed anche un’occasione per riflettere sugli effetti negativi delle attività dell’uomo e sulle azioni a tutela dell’ambiente, come il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate (ISPRA).

Giornata della Terra, i vantaggi del menù scolastico vegano

Come spiegato da LAV, “il menù proposto per la Giornata Mondiale della Terra prevede portate quasi interamente vegane ed è il chiaro segnale che attuare la transizione alimentare, a partire anche dalla ristorazione pubblica nelle scuole non solo è fattibile, ma apporta anche un beneficio in termini di promozione della cultura dell’alimentazione sana e di una maggiore sostenibilità”.

Grazie a questa iniziativa non saranno consumati quasi 3000 kg di carne, equivalenti a 10 mucche, 23 maiali o 1667 polli. Inoltre – spiega l’associazione – una sola giornata vegetale permetterà di ridurre l’impatto ambientale della città di:

47.273 kg di CO2eq

813.531 litri di acqua consumata

17.229 euro di costi ambientali e sanitari

“Questa iniziativa rappresenta un esempio, per il Sindaco Gualtieri, il suo Ufficio Clima diretto da Edoardo Zanchini e l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Pratelli, del beneficio in termini ambientali, sanitari ed etici che il cambiamento che LAV già chiede dal lancio della Sfida 5 Sindaci può apportare”, prosegue l’associazione.

“Introdurre un giorno a settimana interamente vegetale è di semplice attuazione, come mostrato anche dall’esperienza di Bergamo, e permetterebbe di risparmiare la vita di migliaia di animali, ridurre considerevolmente l’impatto ecologico delle mense scolastiche e ridimensionare gli smisurati costi ambientali e sanitari, che ogni anno, in Italia, ammontano a un totale di 37 miliardi di euro”.

LAV auspica, quindi, che il prossimo passo sia quello di “modificare i menù scolastici, così da includere un pasto vegetale a settimana e iniziare la riduzione del consumo di carne, per arrivare ad un meno 20% nei prossimi tre anni”.

