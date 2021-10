Il formaggio più amato dagli italiani? La mozzarella, sempre di tendenza!

La mozzarella è uno dei formaggi per cui l’Italia è famosa nel mondo ed è sempre in cima alle classifiche dei prodotti più apprezzati

La mozzarella è uno dei formaggi per cui l’Italia è famosa nel mondo, complice anche la pizza, margherita e non solo, di cui è protagonista. Un alimento che è sempre di tendenza, buono da gustare in tutte le stagioni, pratico e capace di non stancare mai. I dati, del resto, parlano chiaro: durante la pandemia, i consumi dei formaggi in Italia sono aumentati, complice il maggior tempo trascorso in casa e la tendenza a cucinare di più.

Un fenomeno proseguito anche durante la stagione estiva, grazie al sapore fresco e gustoso, oltre che della mozzarella, anche della ricotta e della burrata, solo per citare alcuni prodotti caseari. In questo articolo parleremo del perché la mozzarella è un prodotto così apprezzato e quali sono le altre tendenze di consumo per quanto riguarda i formaggi. Sempre tra gli alimenti amati dagli italiani.

Mozzarella: sempre in cima alle classifiche

Lo sapevate che almeno il 95% degli italiani consuma almeno una volta al mese la mozzarella? Un dato che parla da solo sul perché questo formaggio a pasta filata, presente sulle tavole da millenni, è costantemente in cima alla classifica dei prodotti caseari più apprezzati. La spesa si aggira intorno al miliardo di euro e riguarda una fetta di mercato pari al 15% circa.

Il motivo sta anche nelle diverse tipologie in cui la mozzarella è disponibile. La più diffusa è la fiordilatte, a cui seguono, per consumo, quella di bufala, la mozzarella affumicata e le altre varietà, come quella mista.

Ma ciò che davvero lascia senza parole è che il belpaese non è il primo al mondo per consumo di mozzarella ma si trova al terzo posto, preceduto da Stati Uniti e Brasile. Un trend capace di reggere anche durante il periodo della pandemia nonostante le diverse difficoltà incontrate dalle aziende soprattutto per l’export. Al momento è in atto una ripresa commerciale che lascia ben sperare, grazie anche all’amore dimostrato dalle persone per la mozzarella.

Gli altri formaggi di tendenza

Un altro formaggio di tendenza, anch’esso come la mozzarella gustoso e versatile, è la ricotta che, in realtà, è un latticino. La ricotta è amata dagli italiani sia da sola sia in molteplici preparazioni, dalle torte salate ai primi piatti. Ma è utilizzata anche in pasticceria e nella realizzazione di numerosi dolci, come i cannoli, la cassata siciliana e la celebre pastiera napoletana. Non poteva che essere, quindi, un trend del 2021.

Alto formaggio in ascesa la burrata, una sfoglia di mozzarella dal cuore morbido, la cosiddetta stracciatella. Meno famosa della mozzarella è comunque molto amata. Questo grazie al sapore leggermente acidulo e delicato, perfetto, tra l’altro, sulla pizza.

Come non citare poi scamorze e caciotte, amate dagli italiani sui taglieri? Formaggi perfetti per un apericena e preparazioni finger food, uno dei must del 2021.

I formaggi si confermano uno degli alimenti più amati dagli italiani e non solo, come dimostrano le statistiche. La mozzarella rimane la regina ma si trova in buona compagnia. Perché i formaggi sono una tentazione e, come diceva Oscar Wilde, resistere è impossibile.