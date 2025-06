La Settimana Veg torna dal 16 al 22 giugno, con ricette e consigli per l’alimentazione

Torna la Settimana Veg, dedicata a chiunque voglia provare un’alimentazione vegetale per 7 giorni. In Italia, secondo i dati Eurispes, il 9,5% della popolazione dai 18 anni in su non mangia carne

Dal 16 al 22 giugno torna la Settimana Veg, l’iniziativa di Essere Animali dedicata a chiunque voglia provare un’alimentazione vegetale per 7 giorni. Per partecipare basta iscriversi sul sito Settimanaveg.it inserendo il proprio nome e l’indirizzo di posta.

Lo scorso anno le persone iscritte alla Settimana Veg sono state oltre 23 mila. Secondo il sondaggio di Essere Animali, il 50% di chi ha partecipato non aveva mai provato l’iniziativa e la stragrande maggioranza (70%) ha dichiarato di avere un’alimentazione non vegetale, perciò ha colto l’occasione per provarla. L’obiettivo principale di chi ha partecipato è stato quello di ridurre il consumo di prodotti animali (oltre il 40%), seguito da conoscere meglio la scelta vegana e diventare vegan. Per oltre la metà dei partecipanti la motivazione principale per provarla sono stati gli animali (68%), seguiti da ambiente (16%) e salute (15%).

Ma quanto sono diffuse tra gli italiani le diete vegetariane e vegane? Secondo gli ultimi dati Eurispes, la maggioranza degli italiani interpellati dichiara di essere onnivoro (84,9%). Il 6,6% afferma, invece, di essere vegetariano e il 5,6% di esserlo stato in passato, mentre i vegani rappresentano una ristretta minoranza, pari al 2,9%. Nel complesso, dunque, il 9,5% della popolazione dai 18 anni in su non mangia carne, un dato che coincide con quanto rilevato lo scorso anno. In particolare, vegetariani e vegani sono più presenti nel Nord-Est 12,2% e nelle Isole (15,4%).

Interessante la variazione decennale della percentuale di popolazione vegana: tra il 2014 e il 2025 il campione vegano rilevato si è quasi quintuplicato.

Settimana Veg, l’edizione 2025

Ricchissima l’edizione di quest’anno, che prevede un menù settimanale a cura del cuoco e divulgatore Lorenzo Biagiarelli, una carta dei contorni di Alessio Cicchini, i dolci di Fabiola Di Sotto, il panino del food truck torinese 100% plant-based Van Ver Burger e le idee per colazioni e snack della nutrizionista Silvia Goggi. In programma anche sei dirette e Q&A sui social di IoScelgoVeg ed Essere Animali.

Inoltre, per chi si iscrive ci saranno le e-mail giornaliere di Essere Animali, con consigli e spunti sull’alimentazione veg. Molte le novità rispetto alle scorse edizioni: newsletter personalizzate in base alla propria alimentazione (vegan, vegetariana o onnivora), l’opzione ‘Invita chi vuoi’ per coinvolgere amiche e amici e divertirsi assieme, e infine la possibilità di aggiungere la Settimana Veg al proprio Google Calendar.