Patatine chips, due richiami del Ministero Salute per acrilammide e contaminazione olio minerale

Il ministero della Salute ha richiamato due lotti di patatine chips. Una per alti livelli di acrilammide, l’altra per contaminazione di olio minerale. Sono rispettivamente le chips di verdure Ortolana di Amica Chips e le Viva Chips Paprika Style prodotte da Solid Food

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di patatine chips di verdure ‘Ortolana’ di Amica Chips per la presenza di alti livelli di acrilammide. Il lotto è il numero 080587 ed è prodotto dall’azienda Yellow Chips BV nei Paesi Bassi, è venduto in confezioni da 100 grammi con termine minimo di conservazione 25/03/23. Il motivo è la presenza di “livelli alti di acrilammide”, come si legge nel richiamo. I consumatori sono pregati di riportare il prodotto al punto vendita.

Qualche giorno fa il Ministero della Salute ha richiamato invece le Viva Chips “Paprika Style” 100 g a marchio Viva Chips SOLID FOOD S.R.L. prodotto da Solid Food nello stabilimento di Judet Bihor in Romania. Il motivo è “non conformità a causa di contaminazione di olio minerale” che “può provocare il cancro”, si legge nel richiamo. Le chips interessate sono vendute in confezioni da 100 grammi, lotto 237, termine minimo di conservazione 23/08/2023.

