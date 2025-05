Torna “Corsa Contro la Fame”: 1.700 scuole italiane aderiscono all’iniziativa di Azione Contro la Fame

“Corsa Contro la Fame” torna per l’XI edizione, coinvolgendo circa 230.000 studenti in tutta Italia a favore delle comunità più colpite dalla fame

Un’ondata di solidarietà coinvolge 1.700 scuole italiane: circa 230.000 studenti sono pronti a partecipare domani, 7 maggio, alla “Corsa Contro la Fame”: iniziativa promossa da Azione Contro la Fame, con il patrocinio del CONI, giunta alla sua undicesima edizione.

L’iniziativa, che unisce sport, educazione e solidarietà, dal 2015 a oggi ha coinvolto in Italia centinaia di migliaia di giovani e a livello globale ha mobilitato oltre 9 milioni di studenti in 68.000 scuole.

Corsa Contro la Fame, l’edizione 2025

L’edizione 2025 – si legge in una nota di Azione Contro la Fame – sostiene le comunità della Costa d’Avorio. Prima della corsa gli studenti partecipano a un percorso formativo curato dagli operatori dell’organizzazione, con oltre 11.000 ore di attività in aula per approfondire cause, impatti e soluzioni della fame, che oggi colpisce più di 700 milioni di persone nel mondo.

L’iniziativa prevede che venga consegnato a ogni studente partecipante un Passaporto Solidale, un librettino con le informazioni necessarie per sensibilizzare parenti e conoscenti alla cura e prevenzione della malnutrizione infantile: “le persone sensibilizzate – spiega Azione Contro La Fame – possono fare delle “promesse di donazione” per ogni giro di campo che lo studente si impegnerà a percorrere il giorno della corsa. Le ragazze e i ragazzi coinvolti potranno moltiplicare le promesse di donazione raccolte per il numero di giri effettuati, contribuendo concretamente a generare un cambiamento nelle vite dei loro coetanei nati dall’altra parte del mondo”.

Nel 2024, grazie alla partecipazione di oltre 210.000 studenti, il progetto ha sostenuto interventi contro l’insicurezza alimentare in Bangladesh.

