Alluvione, CdM approva stato di emergenza per l’Emilia Romagna

Stato di emergenza per l’Emilia Romagna colpita dall’alluvione dei giorni scorsi. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha infatti approvato “la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”, si legge nella nota di Palazzo Chigi.

“Per far fronte alle esigenze più immediate di soccorso e assistenza alla popolazione e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, sono stati stanziati 10.000.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”.

Il CdM ha inoltre approvato lo stato di emergenza, per 12 mesi, per gli “eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 26 novembre al 4 dicembre 2022 nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catanzaro e Cosenza e del Comune di San Lucido (CS)”. Per l’attuazione delle prime misure urgenti sono stati stanziati 3.250.000 euro.

ABI invita a sospensione mutui

Non appena i provvedimenti saranno pubblicati in Gazzetta, potranno essere avviate le pratiche di sospensione dei mutui per l’Emilia Romagna.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per l’Emilia Romagna per i forti nubifragi, informa una nota, “l’ABI invita le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La protezione civile attraverso una apposita ordinanza fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui. Proprio per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali – conclude la nota – l’ABI ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori”.

