Arredo urbano e nuove frontiere moderne

Sostenibilità, multifunzionalità e bellezza: possono definirsi questi i punti cardine dell’arredo urbano di concezione moderna. Da una fioriera a una panchina, passando per i dissuasori, ogni singolo elemento ha una sua utilità se inserito nel giusto contesto e realizzato con i materiali migliori. Ma, soprattutto, può rendere la città più grande e caotica a misura d’uomo.

Arredi urbani insostituibili

È innegabile che l’arredo urbano su misura sia la soluzione migliore cui si possa provvedere, perché ogni città ha le sue particolari esigenze. Se ci si trova in una metropoli molto trafficata, come possono esserlo Roma o Milano, l’inserimento del verde con delle fioriere è quasi un must, mentre in aree rurali le panchine vanno bene quasi ovunque.

I dossi sono invece indispensabili laddove i limiti di velocità siano imprescindibili, quindi nei pressi di scuole o zone residenziali. Differenti sono invece i dissuasori, che consentono di delimitare talune aree, per esempio dove non si può parcheggiare l’auto.

I cestini portarifiuti per la raccolta differenziata sono una risorsa importante da aggiungere ai classici secchi condominiali, specie lungo vie molto frequentate e ricche di negozi, nei parchi, nelle piazze e ovunque possa presentarsi la necessità di gettare qualcosa rapidamente. Collocarne un buon numero in diverse zone, inoltre, permette di limitare comportamenti scorretti come gettare cartacce a terra e contribuire all’inquinamento ambientale.

Città moderne e funzionali

Il portabiciclette per la città dovrebbe essere all’ordine del giorno ovunque si sia promossa la mobilità sostenibile sulle due ruote, specialmente in presenza di fitte reti di piste ciclabili. Le sfide ecologiche si vincono però anche grazie a colonnine di ricarica per auto elettriche, da destinare sempre maggiormente ai vari parcheggi.

Poter sedere su una panchina corredata da fioriera e magari persino di caricatore per smartphone è una realtà sempre più diffusa in un mondo dove l’interconnessione continua è indispensabile per trovare strade e incoraggiare il turismo. La presenza stessa di pensiline da esterno sembra quasi scontata, ma è fondamentale per avere un riparo dal sole e dalla pioggia, magari in attesa di un autobus.

In questo senso, la mobilità è sempre più smart con l’uso di app e di schermi digitali in grado di indicare in maniera piuttosto fedele quando arriverà il prossimo mezzo pubblico. L’illuminazione intelligente passa attraverso lampioni dotati di tecnologia crepuscolare, così come l’utilizzo dei LED, a basso consumo e ad alte prestazioni sia in strada, che sotto a un tunnel.

Nelle zone turistiche o nei parchi inseriti in contesti cittadini (ma anche in quelli naturali), si possono inoltre collocare stazioni informative con descrizione del territorio, delle piante e della fauna presenti, col supporto di codici QR che, inquadrati col telefonino, possono restituire all’utente dati preziosi e interessanti su cosa trovare.

Fontane e abbellimenti

Nella ricerca di una personalizzazione moderna e all’avanguardia, può essere collocata anche una bella fontana a rendere una piazza ancor più suggestiva o inserite sculture di vario genere ed elementi architettonici in linea con lo spirito stesso della città.

Ovviamente, sarà prioritario responsabilizzare sempre i cittadini al corretto utilizzo dei singoli arredi, onde evitare il degrado o i danni irreversibili.

