Clima, oggi inizia la Cop 25. Unep: ridurre le emissioni del 7,6% ogni anno

Inizia oggi a Madrid la Cop 25, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Due settimane, dal 2 al 13 dicembre, che dovranno affrontare un tema salito in cima all’agenda politica grazie anche all’attivismo del movimento Fridays for Future, che chiede risposte concrete e veloci per tutelare il Pianeta. La Cop 25 dovrà affrontare diverse questioni cruciali relative alla piena operatività dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

🔴 We’re on perilous ground 🔴

We are on track for a temperature rise of over 3°C. This would bring mass extinctions & large parts of the planet would be uninhabitable.

We need to supercharge our #ClimateAction ambition NOW to close the #EmissionsGap: https://t.co/AQiWUdGdqQ pic.twitter.com/1yJrJWFqoe

— UN Environment Programme (@UNEP) November 26, 2019