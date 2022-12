Cop15 sulla biodiversità: entro il 2030 ripristinare il 30% degli ecosistemi degradati a livello globale

È un accordo storico quello raggiunto dai Paesi dell’ONU alla Cop15 sulla biodiversità di Montreal, che mira a proteggere la natura e le persone, promuovendo un uso sostenibile delle risorse ed investimenti per un’economia globale verde. L’accordo prende il nome di Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

“Questo accordo fornisce una buona base per un’azione globale sulla biodiversità, integrando l’accordo di Parigi per il clima – ha dichiarato la presidente della Commissione UE von der Leyen -. Ora il mondo ha un doppio binario d’azione per un’economia globale sostenibile entro il 2050. È molto positivo disporre di obiettivi misurabili, vale a dire proteggere il 30% delle aree terrestri e marine globali e ripristinare il 30% degli ecosistemi degradati, nonché di un meccanismo per finanziarne l’attuazione con il Fondo globale per la biodiversità. La comunità internazionale ha sottoscritto un pacchetto di solidarietà internazionale, in particolare per i paesi più vulnerabili e più ricchi di biodiversità”.

Cop15 sulla biodiversità, gli obiettivi dell’accordo

L’accordo Kunming-Montreal sulla biodiversità – si legge in una nota della Commissione UE – include alcuni obiettivi specifici:

Ripristinare il 30% degli ecosistemi degradati a livello globale (su terra e mare) entro il 2030; conservare e gestire il 30% delle aree (terrestri, acque interne, costiere e marine) entro il 2030; fermare l’estinzione delle specie conosciute ed entro il 2050 ridurre di dieci volte il rischio e il tasso di estinzione di tutte le specie (comprese quelle sconosciute); ridurre il rischio che deriva dai pesticidi di almeno il 50% entro il 2030; ridurre i nutrienti persi nell’ambiente di almeno il 50% entro il 2030; ridurre i rischi di inquinamento e gli impatti negativi dell’inquinamento da tutte le fonti entro il 2030, a livelli non dannosi per la biodiversità e le funzioni degli ecosistemi.

E poi, ancora, ridurre l’impronta globale dei consumi entro il 2030, anche riducendo significativamente il consumo eccessivo e la produzione di rifiuti e dimezzando lo spreco alimentare; gestire in modo sostenibile le aree destinate all’agricoltura, all’acquacoltura, alla pesca e alla silvicoltura e aumentare sostanzialmente l’agroecologia e altre pratiche rispettose della biodiversità; affrontare il cambiamento climatico attraverso soluzioni basate sulla natura; ridurre il tasso di introduzione e insediamento di specie esotiche invasive di almeno il 50% entro il 2030; garantire l’uso e il commercio sicuri, legali e sostenibili delle specie selvatiche entro il 2030; rinverdire gli spazi urbani.

L’accordo, inoltre, aumenterà in modo significativo i finanziamenti per la biodiversità da tutte le fonti, nazionali e internazionali, sia pubbliche che private, mobilitando almeno 200 miliardi di dollari all’anno entro il 2030.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!