Forests Under Fire: il mondo è fuori strada nella lotta alla deforestazione

Il mondo è fuori strada nella lotta alla deforestazione. Le foreste sono sotto attacco: sono presidio di biodiversità, sono fondamentali per affrontare le crisi interconnesse di clima, biodiversità e natura ma continuano a essere distrutte a ritmi allarmanti, minacciando la salute del pianeta e il benessere delle generazioni future. La traiettoria della deforestazione è preoccupante e, nel 2023, 6,37 milioni di ettari di foresta sono andati perduti definitivamente in tutto il mondo. È

la denuncia che arriva dal rapporto Forests Under Fire della Forest Declaration Assessment, che rivela una preoccupante traiettoria di deforestazione e degrado globali in corso o addirittura in aumento nel 2023.

“Siamo ormai a un terzo di questo decennio e, nel complesso, abbiamo fatto solo pochi progressi nella lotta alla deforestazione”, spiega il dossier.

Deforestazione, indietro tutta

Nel 2023 infatti 6,37 milioni di ettari di foresta sono andati perduti. Le emissioni lorde derivanti dalla deforestazione, che vengono dalla perdita permanente di copertura arborea, è pari a 3,8 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente. La distruzione globale delle foreste nel 2023 è stata del 45% superiore al valore che sarebbe necessario per porre fine alla deforestazione entro il 2030.

La deforestazione tropicale è rimasta alta in tutte le regioni. Tutte le regioni del mondo, pur con progressi diversi nel percorso di lotta alla deforestazione, sono fuori strada. La superficie totale delle foreste colpite dal degrado è immensa. In tutto il mondo 62,6 milioni di ettari di foresta sono finiti in una classe di integrità ecologica inferiore in 2022, pari a dieci volte l’area che è stata disboscata. C’è una “distruzione ingiustificabile” delle foreste primarie.

Le aree forestali chiave per la biodiversità, che costituiscono habitat essenziali per preziose specie che dipendono dalle foreste, hanno subito una perdita di oltre un milione di ettari di copertura arborea nel 2023.

Aumentano inoltre gli incendi boschivi. Questi stanno aumentando in frequenza e intensità in tutto il mondo, per tutti i tipi di foresta, in gran parte a causa del cambiamento climatico indotto dall’uomo e degli incendi intenzionali per ripulire il terreno. Dal 2001 al 2023, più di 138 milioni di ettari di copertura arborea sono stati bruciati. Quasi un terzo dell’area persa a causa degli incendi dal 2001 è andata bruciata solo negli ultimi quattro anni.

