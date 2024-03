Earth Hour, il 23 marzo torna l’Ora della Terra

Il 23 marzo torna Earth Hour, la più grande mobilitazione ambientalista al mondo organizzata dal WWF, l’Ora della Terra a supporto e celebrazione del Pianeta.

Earth Hour è l’evento che unisce quante più persone possibile ad agire insieme contro crisi climatica e perdita di biodiversità. Kirsten Schuijt, Direttrice Generale del WWF Internazionale, ha affermato: “Quest’anno è necessario che più persone che mai si uniscano a Earth Hour per sfruttare il potere collettivo di tante persone e delle comunità. In un momento pieno di difficoltà e incertezze come quello che stiamo vivendo, una grande azione globale in grado di unire tutti in un’unica richiesta, è in sé un messaggio di pace e solidarietà: solo insieme possiamo far sentire la nostra voce e chiedere un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti. È quindi fondamentale essere e sentirsi coinvolti, se vogliamo aumentare la consapevolezza sulle sfide ambientali, abbattere le emissioni di gas serra e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030. Proteggere il nostro Pianeta è una responsabilità condivisa e richiede un’azione collettiva da ogni angolo della società”.

Earth Hour, l’obiettivo

Il 23 marzo 2014 alle 20.30 cittadini, città, e aziende di tutto il mondo spegneranno le loro luci per 60 minuti. Un’ora che potrebbe cambiare i prossimi decenni: si tratta infatti di molto più di un evento, bensì di un gesto che ha il valore di cambiare il nostro futuro.

Earth Hour rappresenta dunque un invito a riflettere sull’importanza delle nostre scelte per la salvaguardia della natura e la lotta alla crisi climatica.

Un evento senza frontiere

L’evento è rivolto a tutti gli abitanti del pianeta, ai giovani, alle istituzioni (che sono i veri responsabili del processo di transizione) e alle imprese (che possono divenire attori di una economia sostenibile ed equa per tutti). L’Ora della terra, è infatti un evento decisivo proprio per il suo momento di “spegnimento delle luci” a cominciare da quelle di luoghi simbolici in tutto il mondo. Nel 2023, oltre 410.000 ore sono state donate al nostro pianeta da sostenitori sparsi in 190 Paesi che rappresentano il 90% del territorio mondiale, rendendo così l’Earth Hour l’ora più importante per la Terra.

