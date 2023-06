Giornata mondiale dell’ambiente, la plastica è ovunque

«Ogni giorno, l’equivalente di oltre 2.000 camion della spazzatura pieni di plastica viene scaricato nei nostri oceani, fiumi e laghi». Questa Giornata mondiale dell’ambiente è allora una chiamata per sconfiggere l’inquinamento da plastica. «Dobbiamo lavorare insieme per spezzare la nostra dipendenza dalla plastica, promuovere lo zero rifiuti e costruire un’economia circolare». È l’appello del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente di oggi, 5 giugno.

Mentre sono in atto i negoziati per arrivare entro novembre a una bozza di trattato per porre fine all’inquinamento da plastica, l’Onu evidenzia la necessità di frenare le catastrofiche conseguenze dell’inquinamento da plastica.

Le microplastiche sono entrate nella catena alimentare, sono nel cibo, nell’acqua e nell’aria.

«La plastica è prodotta da combustibili fossili: più plastica produciamo, più combustibili fossili bruciamo e peggiore sarà la crisi climatica», ha detto il capo delle Nazioni Unite.

Every day, the equivalent of over 2,000 garbage trucks full of plastic is dumped into our oceans, rivers & lakes.

This #WorldEnvironmentDay is a call to #BeatPlasticPollution.

We must work as one to break our addiction to plastic, champion zero waste & build a circular economy. pic.twitter.com/W9IHyhE61b

— António Guterres (@antonioguterres) June 4, 2023