Al via Slow Fish, l’evento dedicato agli ecosistemi acquatici

Coast to Coast è il tema dell’edizione 2023, per sottolineare che mari, oceani e acque interne non sono ecosistemi a sé stanti rispetto a quelli dove si svolge la vita umana. L’evento si chiuderà il 4 giugno

Slow Fish, giunta all’undicesima edizione, animerà la città di Genova fino al 4 giugno. La manifestazione biennale dedicata agli ecosistemi acquatici torna nei due luoghi simbolo della cultura marinara della città: il Porto Antico, l’anima del centro storico e la più grande piazza sul Mediterraneo, e Piazza Caricamento, storico spazio di manovra delle merci marittime in terraferma.

“Coast to Coast è il tema dell’edizione 2023 – si legge nella nota della manifestazione – un modo per sottolineare che mari, oceani e acque interne non sono ecosistemi a sé stanti rispetto a quelli dove si svolge la vita umana: gli ambienti acquatici e la terraferma sono strettamente interconnessi. Basti pensare all’influsso che mari e oceani esercitano sul clima, o al fatto che ogni nostro comportamento sulla terraferma, singolo o collettivo, genera ricadute profonde sulla salubrità delle acque”.

Slow fish, i temi dell’evento

Al centro delle conferenze di Slow Fish, oltre al rapporto tra il mare e la terra, vi saranno anche altri tre temi che riguardano da vicino gli ecosistemi acquatici, come la crisi climatica, siccità e alluvioni, la problematica dei rifiuti in mare, a partire dalla plastica, e le esperienze di chi li studia e li raccoglie; il ruolo delle città costiere, luoghi di scambio fra popolazioni, culture e merci.

Tanti gli eventi in programma, dalle attività di educazione organizzate da Slow Food e Acquario di Genova con il supporto di UniCredit, per approfondire le tematiche al centro dell’evento, alle Conferenze. E poi, ancora, i forum La parola ai pescatori e gli approfondimenti dello Spazio Incontri.

Slow Fish vuole essere, inoltre, un luogo in cui assaggiare e scoprire, tra Laboratori del Gusto e Appuntamenti a Tavola, le lezioni di In cucina con Slow Food insieme ai cuochi dell’Alleanza e gli Aperitivi quotidiani in Arena.

Non mancheranno l’area dedicata a Food Truck, Cucine di Strada e Birre Artigianali, l’Enoteca con oltre 300 etichette selezionate, il Mercato, che con le sue bancarelle e le collettive delle Regioni italiane espone il meglio dei prodotti della pesca e dell’agricoltura costiera e i Presìdi Slow Food.

