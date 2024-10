Il progetto “Ricomincio da tre” al Maker Faire con l’ultima tappa dell’Eco Tour

In occasione della prima giornata del Maker Faire 2024, le promotrici del progetto “Ricomincio tra tre” – Adiconsum Nazionale Adusbef Assoutenti Casa del Consumatore Codici Associazione Consumatori Codacons Verbraucherzentrale Südtirol – Centro Tutela Consumatori Utenti Confconsumatori Nazionale Lega Consumatori Movimento Consumatori Movimento Difesa del Cittadino Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi – hanno organizzato l’ultima tappa del Ricomincio da tre Eco Tour.

Le tappe del Ricomincio da Tre Eco Tour

Il Ricomincio da tre Eco Tour ha già toccato numerose città italiane. La sua prima tappa è stata a Napoli, a Pietrarsa, nel corso dell’inaugurazione di “Expo consumatori 2023” e “Villaggio della sostenibilità” presso il Museo Nazionale delle Ferrovie, dove il messaggio della sostenibilità è stato condiviso con centinaia di cittadini. Attraverso incontri, laboratori e dibattiti, l’Eco Tour ha offerto strumenti concreti per adottare uno stile di vita più ecologico.

L’Eco Bus, il cuore pulsante del progetto, fornito da Busitalia alimentato a biocarburante hvo (olio vegetale idrogenato), è un vero e proprio centro mobile di educazione ambientale. Ogni tappa è stata un’opportunità per sensibilizzare e coinvolgere giovani e adulti sul tema del consumo responsabile.

La storia del progetto

“Ricomincio da tre” – spiegano le associazioni promotrici – è un progetto ambizioso dedicato all’educazione ad un consumo sostenibile e all’economia circolare, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ai sensi del D.M. del 6 maggio 2022 art. 5 e promosso da 12 Associazioni dei Consumatori, facenti parte del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti istituito presso il MIMIT. L’iniziativa, lanciata con il sostegno di partner nazionali, punta a creare una maggiore consapevolezza su come le piccole azioni quotidiane possano contribuire a ridurre l’impatto ambientale.

Il nome del progetto, ispirato al famoso film di Massimo Troisi, sottolinea l’importanza di “ripartire” da tre pilastri fondamentali: Ridurre, Riusare, Riciclare. Questi valori sono stati al centro di tutte le tappe dell’Eco Tour, che ha toccato diverse città italiane per coinvolgere le comunità locali in attività pratiche e informative.

Ricomincio da tre Eco Tour: verso un futuro più sostenibile

Il progetto mira, in particolare, a dimostrare che ogni cittadino può fare la differenza, anche attraverso piccoli gesti, e che la sostenibilità non è solo una questione che riguarda grandi aziende o governi, ma di tutti noi. Ad esempio tra le attività dell’Eco Tour ci sono la raccolta della plastica, con il coinvolgimento di giovani e studenti, e la donazione di alberi in rapporto ai chili di plastica raccolta ed un impegno in collaborazione con le amministrazioni locali, alla piantumazione degli alberi donati.

In particolare – affermano le associazioni – “la presenza al Maker Faire 2024 sottolinea l’importanza di abbracciare l’innovazione tecnologica come strumento per favorire la sostenibilità e il benessere sociale. La collaborazione tra tecnologia e sostenibilità è il vero motore del cambiamento, ed il Maker Faire è il luogo ideale per mostrare come questa sinergia possa avere un impatto positivo sulla società”.

