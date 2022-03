Plastica monouso, per l’83% degli italiani andrebbe vietata prima possibile

Tre quarti degli intervistati in un sondaggio globale Ipsos vorrebbe prima possibile il divieto di plastica monouso. I consumatori sono molto interessati al packaging con meno plastica

Tre quarti degli intervistati a livello mondiale vorrebbe prima possibile il divieto di plastica monouso. In Italia è d’accordo con un divieto di plastica monouso l’83% dei cittadini. E sempre l’Italia ha percentuali alte di cittadini interessati a comprare prodotti con packaging più sostenibile, che faccia ricorso alla minore quantità di plastica nell’imballaggio – l’86% dei consumatori.

Sono alcuni dei dati che arrivano da un recente sondaggio internazionale realizzato da Ipsos in collaborazione con Plastic Free July, che ha indagato il punto di vista dell’opinione pubblica su diverse questioni riguardanti l’utilizzo della plastica.

Il sondaggio è stato fatto in 28 paesi del mondo e ha coinvolto oltre 20 mila cittadini adulti.

Quasi 9 persone su 10 sono favorevoli all’introduzione di un trattato vincolante, a livello internazionale, per contrastare l’inquinamento da plasticae quasi 8 persone su 10 concordano sul fatto che la plastica monouso dovrebbe essere vietata il più presto possibile. In Italia questa percentuale è ancora più alta e il 94% ritiene sia fondamentale avere un trattato contro l’inquinamento da plastica.

Packaging con meno plastica e divieto di plastica monouso

I consumatori sono anche propensi a scegliere packaging più sostenibile, in linea con una generale attenzione all’impatto dei consumi e degli imballaggi sull’ambiente. A livello globale, in media l’82% delle persone è d’accordo nel voler comprare prodotti che usino meno imballaggi di plastica possibile. In Italia la percentuale sale ancora un po’ e l’86% dei cittadini dice di essere intenzionata a comprare prodotti che utilizzino minor quantità di plastica nel packaging.

C’è anche grande accordo sul fatto che la plastica monouso andrebbe vietata prima possibile. La pensa così una media del 75% delle persone in tutti i paesi. Anche in questo caso, in Italia la percentuale di chi ritiene necessario il divieto della plastica monouso è più alta della media internazionale, con l’83% dei cittadini d’accordo.

In Italia, l’89% degli intervistati afferma che produttori e rivenditori abbiano una certa responsabilità nella riduzione, riutilizzazione e riciclaggio della plastica (a livello mondiale la media è dell’85%).

