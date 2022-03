Festa del papà, Coop rilancia genitori #allapari per il congedo di paternità obbligatorio

Per la festa del papà, Coop rilancia la petizione “genitori #allapari” per chiedere il congedo di paternità obbligatorio di tre mesi e retribuito al 100% per i neopapà

Per la festa del papà, il messaggio che Coop rilancia è che si può essere genitori alla pari. Che è anche il tema della petizione lanciata su change.org per chiedere il congedo di paternità obbligatorio di tre mesi e retribuito al 100% per i neopapà.

“Stare di più con i figli deve essere un diritto di tutti”, è il claim della campagna, edizione di quest’anno di Close the Gap che punta a colmare il divario di genere e accende i riflettori sul congedo di paternità.

Congedo di paternità obbligatorio, ecco perchè

La richiesta della petizione è quella di avere il congedo di paternità retribuito al 100% per 3 mesi, indipendentemente dalla forma contrattuale del lavoratore. È dunque una richiesta che si rivolge a tutti e prevede 3 mesi, anche sovrapponibili a quelli della madre, ma che sono esclusivo appannaggio del padre nel primo anno di vita del bambino.

«La parità di genere passa anche dalla possibilità per le donne di conciliare al meglio la maternità con la vita lavorativa e la carriera. Allo stesso modo i papà hanno il diritto di poter assistere i propri figli nei primi mesi di vita – ricordano da Coop – Da questi assunti parte il rilancio della campagna di Coop “Close the Gap – riduciamo le differenze” il cui focus nel 2022 è sul riequilibrio dei ruoli genitoriali. Così a inizio marzo è stata lanciata la raccolta firme su change.org/genitoriallapari , la petizione promossa dal laboratorio di attivismo civico Movimenta per andare oltre i 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio».

Festa del papà, le iniziative

In occasione della festa del papà, nei punti vendita Coop arriveranno prodotti iconici scontati al 50%. Fra questi anche le salviettine per bambini Crescendo in una edizione speciale.

«Se in una famiglia entrambi i genitori sono occupati, il 63% del carico familiare grava comunque sulla donna e la recente pandemia ha persino accresciuto le disparità – ricordano dalla Coop – Ancora nel 2021 in Italia 7 donne su 10 con figli minori di 14 anni hanno avuto problemi nel conciliare gli spazi e i tempi tra vita e lavoro e l’11% delle madri non ha mai lavorato per prendersi cura dei figli. Ma disuguaglianza da colmare è anche quella che vede i padri impossibilitati a occuparsi dei figli fin dalla loro nascita con solo pochi giorni di congedo di paternità».

Domani sono previsti anche dei flashmob organizzati da Movimenta e con la partecipazione dei neopapà della community Papà Pinguino in tre città: a Roma presso il Museo Explora, a Milano al Muba e presso la Città della Scienza a Napoli.

