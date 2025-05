Gioco d’azzardo, Federconsumatori: oggi si celebra il No Gambling Day, ma solo “a parole”

Ricorre oggi il No Gambling Day, la giornata per sensibilizzare contro i rischi derivanti dal gioco d’azzardo e denunciarne gli impatti sociali ed economici sulle famiglie.

“Un fenomeno che, da tempo, denunciamo per le dimensioni allarmanti che sta assumendo – ha commentato Federconsumatori -, in particolare in relazione al crescente coinvolgimento dei giovani nel gioco d’azzardo e all’aumento delle giocate online”.

No Gambling Day, giovani sempre più coinvolti nel gioco d’azzardo

L’associazione ha ricordato i dati emersi dal rapporto ESPAD 2024, secondo cui l’Italia registra la più alta prevalenza di gioco d’azzardo tra gli studenti sedicenni in Europa, con il 45% che ha dichiarato di aver giocato d’azzardo negli ultimi 12 mesi. Particolarmente preoccupante è l’aumento del gioco online: nel 2024, il 18% dei ragazzi e il 6,2% delle ragazze hanno riferito di aver giocato d’azzardo online, con una crescita significativa rispetto agli anni precedenti.

Inoltre i dati del recente report “Non così piccoli” di Federconsumatori, CGIL e Fondazione ISSCON hanno evidenziato anomalie significative nel gioco d’azzardo online nei comuni con popolazione tra 2.000 e 9.999 abitanti: qui la raccolta pro capite per il gioco online ha raggiunto i 1.639 euro nel 2023, con punte di oltre 2.700 euro in regioni come la Calabria.

“Dati che, oltre a destare un vero e proprio allarme dal punto di vista sociale, spesso suggeriscono possibili fenomeni di riciclaggio di denaro e richiedono un’attenta indagine da parte delle autorità competenti”, ha commentato Federconsumatori.

Le richieste di Federconsumatori

Secondo Federconsumatori, la continua crescita dei numeri del gioco “non trova alcun contrasto negli atteggiamenti assunti dal Governo, che ha riaperto le porte alla pubblicità del gioco d’azzardo nel calcio, superando il divieto imposto nel 2018 con il decreto Dignità”.

“Anche ADM, dal canto suo, se da un lato vuole sensibilizzare sul tema, dall’altro lo fa coinvolgendo le aziende del settore (portatrici di tutt’altri interessi). Di fatto, mentre a parole si contrasta il fenomeno, nei fatti si stanno demolendo tutte le regole esistenti (che già si erano rivelate insufficienti)”, ha commentato ancora l’associazione.

Federconsumatori, quindi, chiede al Governo di adottare una legge quadro nazionale, che regolamenti in modo stringente il settore del gioco d’azzardo, con particolare attenzione al gioco online; avviare campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani e alle famiglie sui rischi del gioco d’azzardo; potenziare i servizi di supporto per le persone affette da ludopatia, con particolare attenzione ai minori.