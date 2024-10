Rifiuti urbani, MDC sollecita sistema di tutele uniforme per i cittadini

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ha presentato il proprio parere nella consultazione pubblica di ARERA per estendere al settore dei rifiuti urbani un sistema di tutele efficace e uniforme a livello nazionale.

“Il costo medio per abitante per la gestione dei rifiuti varia significativamente nelle diverse aree del Paese, con il Centro Italia che registra un costo di 228 euro pro capite rispetto ai 170 euro del Nord“, ha spiegato l’avvocato. Francesco Luongo, portavoce del Movimento, aggiungendo che “in questo contesto è fondamentale che ARERA attui un sistema di tutele capace di garantire servizi di qualità in modo uniforme su tutto il territorio nazionale”.

Rifiuti urbani, il parere di MDC

MDC “appoggia l’idea di uno Sportello Unico nazionale, che permetta agli utenti di accedere facilmente a informazioni e supporto in caso di disservizi, raccomandando che questo sia collegato alle associazioni dei consumatori locali per favorire un’informazione capillare e una maggiore efficienza sul territorio”.

Il parere raccomanda, inoltre, che “ARERA obblighi i gestori alla partecipazione al Servizio di Conciliazione in base al livello di disservizio rilevato e alla percentuale di rifiuti conferiti in discarica, un approccio che incoraggerebbe i gestori a migliorare il servizio nelle aree più problematiche”.

MDC ricorda che il settore della gestione dei rifiuti urbani in Italia, come sottolineato nel Rapporto ISPRA 2023, si caratterizza per una forte disomogeneità territoriale sia in termini di qualità del servizio che di costi, con il Sud che registra ancora livelli di servizio inferiori rispetto al Nord.

Il costo medio nazionale pro capite di gestione dei rifiuti urbani si attesta a 192,3 euro all’anno, A livello comunale, Venezia presenta il maggior costo annuo con 404,4 euro per abitante, seguita da Cagliari con 296 euro e Perugia con 286 euro, mentre le città più virtuose dal punto di vista dei costi sono Campobasso (166,5 euro) e Trento (172,3 euro). A Roma, il costo del servizio è pari a 270,4 euro per abitante. Anche sul fronte ambientale emergono criticità rilevanti: lo smaltimento in discarica riguarda ancora il 18% dei rifiuti urbani, un valore che l’Unione Europea mira a ridurre al di sotto del 10% entro il 2035.

