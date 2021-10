Transizione ecologica, il 26 e il 27 ottobre gli Stati Generali della Green Economy

Al via domani gli Stati Generali della Green Economy. Quest’anno la Relazione sullo stato della Green Economy in Italia contiene un focus sul rapporto fra la trasformazione digitale e la transizione ecologica

Al via domani la decima edizione degli Stati Generali della Green Economy, una due giorni per mettere a fuoco le politiche e le misure necessarie per sostenere la transizione ecologica e centrare gli obiettivi climatici europei. Un’ attenzione particolare è dedicata, quest’anno, alla trasformazione digitale.

Tema centrale “I dieci anni di Green Economy italiana”, filo conduttore di questa edizione della manifestazione, che avrà luogo il 26 e 27 ottobre a Rimini, nell’ambito di Ecomondo-Key Energy. L’evento è organizzato dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 68 organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e la Commissione europea e con il supporto tecnico della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

“La crisi climatica sta accelerando – ha dichiarato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – l’unico modo per fermarla è che un gruppo di Paesi avvii una rapida decarbonizzazione, spingendo così i ritardatari ad inseguire. Per l’Italia la transizione ecologica è un’occasione da non perdere per recuperare i suoi ritardi”.

Trasformazione digitale e transizione ecologica

La Relazione sullo stato della Green Economy in Italia, oltre a fotografare lo stato di salute delle tematiche strategiche della green economy, quest’anno contiene un focus sul rapporto fra la trasformazione digitale e la transizione ecologica.

La crescita della digitalizzazione comporta rilevanti consumi di energia e di materiali – spiegano i promotori dell’evento – ma l’International Telecommunication Union, un organismo delle Nazioni Unite, stima un potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 generato dalle soluzioni Ict pari al 20% delle emissioni di CO2, circa 12 GtCO2, molto superiori alle emissioni connesse ai consumi elettrici del settore. Pertanto lo sviluppo della digitalizzazione risulta un fattore rilevante anche per arrivare a un’economia climaticamente neutrale.

L’Italia non primeggia in Europa per le performance in tecnologie digitali. Secondo un’indagine della Commissione europea risulta, infatti, sotto la media della classifica europea e in coda per la digitalizzazione, davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria.

“Il ritardo dell’Italia nella digitalizzazione, rispetto agli altri grandi Paesi europei, è un gap da superare per realizzare la transizione ecologica, per gli alti potenziali dell’impiego della digitalizzazione nella transizione energetica climaticamente neutrale, nello sviluppo dell’economia circolare, nella mobilità urbana sostenibile, nelle green city e nell’agricoltura di qualità ecologica”, concludono.